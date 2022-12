Ambra Angiolini ancora in testa alle classifiche VIDEO

Ambra Angiolini è ancora in testa alle classifiche dopo X Factor tutti in delirio per 'T'appartengo"

Ambra l'ex di Non è la RAI, è ancora una volta in vetta. E se nell'autunno del 1994 doveva rivaleggiare con Corona e gli 883, oggi la gara è con Maneskin e Boomdabash, Fedez ed Elodie.



Ambra Angiolini si riprende le classifiche con la stessa canzone di 28 anni fa. Dopo la finale di X Factor la sua T'appartengo è una delle canzoni più ascoltate e scaricate in Italia. L’album che la conteneva fu un successo internazionale: 100mila copie vendute nella prima settimana spingendosi poi fino alle 370mila finali: un successo anche in Spagna e Sudamerica e tour nei palasport andato interamente sold-out.