Ambra Angiolini e Allegri, la crisi è lontana: spuntano le foto

Sembrano lontane le voci di una crisi tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri e oggi appaiono innamoratissimi e complici nelle nuove foto scattate nella Capitale



Tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri Nessuna crisi : dopo le voci di una rottura imminente, la coppia è stata immortalata insieme a Roma tra abbracci e coccole da innamorati, complici negli sguardi e nei gesti. Altro che lasciati, in crisi, pronti a dirsi addio in modo definitivo: Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri sono più affiatati che mai, innamorati come il primo giorno, e le ultime foto pubblicate dopo mesi di scomparsa dai ‘radar’ dei paparazzi, lo conferma

E le foto a spasso per la Cpitale non mentono. La conduttrice e l’ex allenatore sono stati fotografati dal settimanale Oggi, che li ha sorpresi durante una romantica passeggiata mano nella mano per la Capitale. I gesti di tenerezza fugano ogni dubbio: la Angiolini e Allegri appaiono più innamorati e affiatati che mai, allontanando quei rumors che nelle scorse settimane li avevano visti protagonisti.

Tutto era partito da alcune indiscrezioni lanciate dal settimanale Di Più Tv, che aveva raccolto la testimonianza di una persona vicina ad Allegri. Secondo la fonte, l’ex tecnico si era recato a Montecarlo per decidere del suo futuro professionale, e questo avrebbe provocato malumori nella coppia. Il progetto di allontanarsi dall’Italia avrebbe potuto effettivamente rappresentare un ostacolo per il loro amore. In un primo momento entrambi avevano preferito non commentare la notizia, poi la Angiolini, stuzzicata da Mara Venier, aveva commentato quelle voci sulla sua vita sentimentale a Domenica In, smentendo categoricamente la crisi con l’ex allenatore della Juventus. “Non è vero, non sono triste!“, era stato il breve commento sulla vicenda. “Prima pensavo che l’amore mi dovesse salvare, ora mi salvo da sola. La persona che sta vicino a me è un valore aggiunto, non è quella senza cui potrei morire”, aveva concluso Ambra.

Ad alimentare i gossip sulla presunta crisi un altro dettaglio che aveva incuriosito gli osservatori più attenti: al concerto del Primo Maggio Ambra Angiolini si era commossa durante l’esibizione del suo ex Francesco Renga. Per moltissimi quell’emozione avrebbe potuto nascondere un ritorno di fiamma con il cantante, padre dei suoi figli Iolanda e Leonardo.

Niente di più sbagliato: Renga e Ambra hanno sempre mantenuto un ottimo rapporto per il bene dei loro ragazzi, ma le loro strade si sono separate definitivamente da tempo. Del resto, a confermarlo quest’ultima apparizione pubblica della conduttrice e di Allegri, che fotografati tra abbracci e tenerezze da innamorati, hanno smentito ogni gossip dimostrando che il loro amore procede a gonfie vele.