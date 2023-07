Ambra Angiolini e Giulia Michelini in vacanza in Sicilia. Per lavoro

Trapani - Ambra Angiolini e Giulia Michelini, lavoro e vacanza in Sicilia. Le due attrici hanno iniziato le riprese di un nuovo film a Favignana. Ambra è stata anche a Erice nei giorni scorsi in compagnia di Andrea Bosca, suo attuale compagno, anche lui attore.

Dal quel che trapela dal set, Ambra e Giulia stanno girando il film drammatico "Afrodite", diretto da Stefano Lorenzi. Si tratta dell’opera seconda del regista che debuttò al cinema nel 2012 con “I Calcianti”, film incentrato sul calcio storico fiorentino. Lorenzi è stato anche il regista e il produttore esecutivo della fiction Mediaset “L’Ora – Inchiostro contro Piombo” con protagonista Claudio Santamaria. Il prossimo impegno di Lorenzi sarà appunto con "Afrodite", film drammatico prodotto da GreenBoo Production di Marco Belardi e Dakota Film Lab, scritto insieme ad Alessandro Nicolò.

L’attrice protagonista di Afrodite film 2024 è Ambra Angiolini, che ha già dato un piccolo annuncio sui suoi social “Sarà un’estate di lavoro ed esperienze nuove… ve le racconterò tutte”. Angiolini torna al cinema dopo La notte più lunga dell’anno (2022) e Le fate ignoranti la serie su Disney Plus. Accanto a lei, nel nuovo film, ci sarà l’attrice Giulia Michelini, già nel cast del film Calcianti di Stefano Lorenzi. Michelini torna sul grande schermo dopo l’esperienza in Tutti a Bordo nel 2022 e quella televisiva più nota di Rosy Abate nel 2019. Ambra Angiolini e Giulia Michelini per la prima volta insieme in un film, anche se in realtà hanno in comune il cast di Immaturi di Paolo Genovese (senza mai incontrarsi nelle scene).

Ancora top secret la trama del film Afrodite. Con lo stesso titolo sono state realizzate altre opere. Nel 1958 quella di Marco Bonnard intitolata “Afrodite Dea dell’amore”, nel 1982 quella omonima di Robert Fuest. Anche questo film potrebbe riprendere il mito della Dea dell’Amore e della Bellezza. Sicuramente la maggior parte delle riprese si svolgeranno fino ad agosto nei pressi del mare siciliano.