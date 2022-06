Ambra Lombardo, dice sì al compagno Lorenzo Casciano, a Noto

Ambra Lombardo, nata a Modica il 10 gennaio 1986, la bellissima siciliana che in questi mesi ha pubblicato video mentre prova diversi abiti da sposa annunciando le imminenti nozze, oggi dirà si al suo Lorenzo Casciano, nella bellissima Noto

Ambra Lombardo, nota al pubblico del Grande Fratello Vip 16, ha scelto la Sicilia sua terra d'origine, per pronunciare il suo "si" e come Chiara Ferragni e Fedez, ha scelto Noto.

Ieri, intanto Ambra, ha festeggiato l’addio al nubilato con un ristretto gruppo di amici sulla spiaggia, tra bruschette aperitivi e balli.



Ad annunciare prima il fidanzamento e poi le nozze sono stati alcuni post pubblicati da Ambra sul suo profilo Instagram.

Ambra Lombardo, nata a Modica il 10 gennaio 1986, lo scorso 5 febbraio l'insegnante e volto televisivo di Canale 5, sulle sue storie di Instagram ha annunciato ai suoi fan di aver trovato fidanzato, lo stesso che nel giorno di San Valentino si è inginocchiato per chiederle la mano.

La proposta di matrimonio sarebbe avvenuta a Miami, dove Lorenzo Casciano 49 anni , risiesìde e dove la coppia era in vacanza ma per il giorno del si, ha scelto di celebrare le nozze in la Sicilia, a Noto

Il vestito della sposa

Lo stilista Antonino Cedro oggi sul suo profilo facebook ha pubblicato una che ritrae Ambra mentre indossa quattro abiti da sposa e scrive: Che modello di abito da sposa vorresti vedere domani al matrimonio di Ambra Lombardo?

Chi è Lorenzo Cascino

Lorenzo Cascino, fidanzato e prossimo sposo di Ambra Lombardo, esperto in comunicazione aziendale lavora come responsabile dello sviluppo commerciale per un brand di design di interni, Visionnaire Home, con sede in America, a Los Angeles. Proprio per questo motivo l'ex concorrente del GF VIP si è mostrata spesso ultimamente tra Beverly Hills e Miami. In passato Cascino ha lavorato anche nel mondo dello sport, è stato il supervisor del marketing e della comunicazione dello Spezia Calcio. Su Instagram ha il profilo privato. Non si conoscono informazioni sulla storia d'amore con la professoressa e volto televisivo italiano: il 5 febbraio è stata lei a rendere pubblica la relazione, confessando ai fan di avere trovato l'amore.



