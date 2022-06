Ambra Lombardo e Lorenzo Cascino sposi a Ispica: «Vi racconto la felicità»

Ambra Lombardo e Lorenzo Cascino sono sposi a meno da un anno del fidanzamento

Ambra Lombardo, 36 anni di origine Modicane, la Professoressa di Tiki Tiaka è convolata a nozze sabato 18 giugno con Lorenzo Cascino, ad Ispiaca nel Ragusano, L’ex Gieffina aveva conosciuto l’uomo nell’estate 2021 durante una cena organizzata da un dirigente Mediaset. Insieme da circa un anno e dopo la proposta di nozze giunta a febbraio, la bella professoressa si è sposata con l’imprenditore 49enne e l’annuncio è arrivato via social insieme a scatti che hanno svelato i dettagli della romantica cerimonia : “Vi racconto la felicità”.

Ad annunciare che il fatidico “sì” sono stati diversi invitati all’evento che hanno diffuso sui social le prime immagini di Lorenzo e Ambra sposi. Tutto è filato liscio e dopo che c’è stato lo scambio delle promesse eterne in chiesa ed è arrivato il tradizionale lancio del riso.

Cerimonia religiosa nella Basilica di Santa Maria Maggiore ad Ispica e poi ricevimento in una Masseria alla presenza di familiari ed amici. La coppia andrà a vivere a Los Angeles dove lo sposo vive da diversi anni.

I due hanno rispettivamente 36 e 49 anni, una bella differenza d’età, colmata però da un amore purissimo. O almeno così dicono i diretti interessati. La professoressa e l’imprenditore si sono sposati lo scorso sabato 18 giugno. Si è trattato un matrimonio a cui hanno partecipato i parenti e gli amici stretti della coppia

Il matrimonio si è tenuto tra Ispica e Noto e per l’occasione Ambra ha sfoggiato un abito nuziale in pizzo con un lungo strascico, per la cerimonia in chiesa e ne ha cambiati altri due durante il successivo ricevimento di nozze che le hanno messo in risalto il suo fisico da modella.

Su Instagram, lei stessa ha dato la notizia delle avvenute nozze, pubblicato uno scatto delle nozze celebrate a Ispica. «Vi racconto la felicità» scrive Ambra a corredo di uno scatto nella navata centrale della chiesa Il matrimonio si è svolto a Ispica, nella Basilica di Santa Maria Maggiore addobbata per l'occasione. La chiesa con il relativo loggiato sono stati anche set di film

La ex gieffina ha indossato un abito principesco, dalla gonna larga e ampia, con un corpetto a maniche lunghe interamente di merletto. Alla cerimonia hanno preso parte parenti e amici più stretti che, poi, il ricevimento si è svolto in una masseria nelle vicinanze. In un attimo di quiete, tra un brindisi e l'altro, Ambra Lombardo ha poi pubblicato una foto che la vede di spalle attraversare la navata per raggiungere la sua metà che la aspetta all'altare.

La sposa è nata a Modica il 10 gennaio 1986 e ha raggiunto la popolarità partecipando al Grande Fratello 16. Nella Casa più spiata d’Italia conobbe Kikò Nalli, con il quale avviò una relazione sentimentale che giunse al capolinea nel giro di qualche mese. Dopo il GF, ha avuto altri ruoli in tv, venendo ad esempio scelta da Piero Chiambretti che l’ha voluta nel programma sportivo Tiki Taka.

Lorenzo Cascino, lo sposo è un imprenditore di 49 anni esperto in comunicazione aziendale, è il responsabile dello sviluppo commerciale di un brand specializzato in design di interni. Lui ha fatto ad Ambra una romantica proposta di matrimonio nel giorno di San Valentino, inginocchiandosi con un anello tra le mani e lei lo aveva annunciato sui social scrivendo: «Non c'è bisogno di San Valentino, sì». La professoressa, che dopo aver partecipato al Grande Fratello, aveva avuto una relazione con Kikò Nalli, ha poi ritrovato l'amore accanto ad uomo di 13 anni più grande. È noto che il 49enne ha anche un passato da modello e come supervisor del marketing e della comunicazione dello Spezia Calcio.

Auguri, allora!