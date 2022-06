Ambra Lombardo ex concorrente del GF si è sposata a Ispica

Ambra Lombardo, ex concorrente del Grande Fratello VIP, si è sposata a Ispica in questo afoso sabato di metà Giugno con il suo Lorenzo, scgliendo la Basilica di Santa Maria Maggiore per le sue nozze.

Nuova vita dunque per Ambra Lombardo, la Professoressa del Grande Fratello, nota alle cronache rosa per via della sua relazione tira e molla con Kikò Nalli, l’ex marito di Tina Cipollari.

Sulle storie del suo social, Instagram, lo scorso Febbraio, la modella ha annunciato il suo addio all’Italia e il suo imminente matrimonio con il 49enne Lorenzo Cascino

Dopo anni di precariato nel mondo della scuola la Lombardo ha lasciato il mondo dell’insegnamento e si è trasferita in America per stare accanto al nuovo fidanzato Lorenzo che ha spostato oggi, nel primo pomeriggio ad Ispiaca indossando un romantico abito da sposa con tanto strascico.

La Lombardo, originaria di Modica, nel Ragusano, è tra i VIP che hanno scelto la Sicilia, sua terra d'origine per celebrare le nozze.

E' lei stessa a darne notizia pubblicando la foto delle nozze appena celebrate, sul suo profilo Instagram

Dopo che ieri aveva festeggiato il suo addio al Nubilato con un ristretto gruppo di amici, sulla spiaggia, per poi trascorrere la serata a Marzamemi, oggi è stata la volta di Ispica. Dalle storie pubblicate sul suo social, i preparativi della cerimonia, trucco , parrucco e vestizione sono avvenuti a Noto così da pensare che la cerimonia nunziale si svolgesse nella cittadina Barocca.



La bellissima professoressa che il pubblico ha conosciuto durante il Grande Fratello 16, l’ultima edizione della versione VIP del reality show condotta da Barbara D’Urso, ha sposato il fidanzato Lorenzo Cascino nella romantica cornice della Basilica Maggiore di Ispica indossando un romantico abito da sposa con corpetto in pizzo e una lunga e vaporosa gonna. Una sposa classica e romantica

Lorenzo Cascino, è stato il primo compagno arrivato nella vita di Ambra Lombardo dopo la fine definitiva della relazione con Kikò Nalli, l’hairstylist già celebre ex di Tina Cipollari .

La conferma definitiva della loro relazione, dopo settimane di rumor e dubbi da parte dei follower della Lombardo, era arrivata sempre su Instagram con una foto nella quale i membri della coppia apparivano felici e sorridenti insieme



Congratulazioni ad Ambra Lombardo ex concorrente del Grande Fratello 16, ed ora signora Cascino neo sposi