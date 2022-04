Amici, la Celentano attacca Nunzio: “Parla così perchè è siciliano”

Amici 21, lo scivolone di Alessandra Celentano che fa infuriare i social: «Nunzio parla male l'italiano? vabbè ma è siciliano..»

Nella puntata di Amici, i commenti della Celentano non sono mai banali. Contro Nunzio: “Parla così perchè è siciliano”. Social in subbuglio per una battuta infelice di Alessandra Celentano. La frase è stata pronunciata durante la serata di Amici su Canale 5 del 2 aprile.

Tra i concorrenti che hanno preso parte alla fase serale di Amici di Maria De Filippi, Nunzio Stancampiano è sicuramente uno dei più carismatici. Merito non solo del suo talento da ballerino che il 18enne di Adrano è riuscito a dimostrare puntata dopo puntata, ma anche del suo carattere solare.

Proprio questa caratteristica è emersa durante il suo tutorial “dedicato ad Alessandra Celentano” nel quale ha mostrato le principali basi della danza latina. Eppure in molti non hanno potuto fare a meno di notare come il giovane si sia ad un certo punto fatto sfuggire una piccola gaffe. Non è mancata naturalmente la pronta reazione di Alessandra Celentano che ha colto l’occasione per “punzecchiarlo”.

Il giovane ballerino che aveva divertito il pubblico con le sue istruzioni metà in italiano e metà in inglese durante le quali ha comunque mostrato le sue abilità, è arrivato a fare un piccola gaffe: “Io sono sensitivo”, ha affermato Nunzio confondendo la parola con “sensibile”. Alessandra Celentano gli ha infine risposto: “Non sapevo, fai le carte?”.

La maestra Alessandra, che è la nipote di Adriano, è entrata in polemica con il ballerino Nunzio Stancampiano, il 18enne di Adrano pupillo però di Raimondo Todaro, l’ex maestro di Ballando con le Stelle originario anche lui del Catanese.

Nunzio nel ballo latino è un vero campione (è stato anche finalista ai Campionati Europei del 2019) ma la Celentano ha sottolineato, forse esagerando, il suo marcato accento siciliano e provando anche a imitarlo storpiando l'italiano: «Io Lo voglio bene!», proprio per far notare che Nunzio non parla un italiano perfetto.

E quando Maria De Filippi le ha fatto notare la frase, la Celentano ha risposto con uno scivolone che ha animato per tutto il sabato sera i social: «Bè ma parla così perché è siciliano».

Maria De Filippi ha provato a mettere una pezza: «Dalla Sicilia vengono grandi artisti, scrittori». La Celentano che ha subito capito di avere detto una frane infelice ha cercato di recuperare: «Io amo la Sicilia», ma ormai il tam tam sui social è partito.