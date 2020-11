Anche la Regina Elisabetta ha messo la mascherina

Londra - La regina Elisabetta II ha indossato per la prima volta dallo scoppio della pandemia di coronavirus la mascherina, obbligatoria in Gran Bretagna in alcuni luoghi al chiuso, a un evento pubblico. Coma fa notare la Bbc Elisabetta II ha indossato la mascherina alla cerimonia commemorativa che si è svolta a Londra presso l'Abbazia di Westminster prima del Remembrance Day dell'11 novembre, il giorno in cui il Regno Unito rende omaggio a coloro che hanno perso la vita in guerra.

"La Regina ha celebrato il centenario della sepoltura del Milite Ignoto questa settimana all'Abbazia di Westminster, in un tributo personale prima della Remembrance Sunday", si legge in una nota di Buckingham Palace che fa sapere che Elisabetta II ha deposto sulla tomba un bouquet composto da orchidee e mirto, ispirato a quello del suo matrimonio. Questa tradizione è stata stabilita dalla madre che aveva deposto il proprio mazzetto nuziale sulla tomba del Milite Ignoto il giorno delle nozze nel 1923, in omaggio al fratello ucciso in guerra. A causa dell'epidemia di Covid-19, che ha già causato più di 48.500 vittime nel Regno Unito, quest'anno le commemorazioni per onorare i britannici morti in combattimento, di solito organizzate con grande clamore, saranno ridotte, sia per il "Remembrance Sunday", che si svolge ogni seconda domenica di novembre, sia per l'11 novembre, che celebra l'armistizio firmato nel 1918 tra la Germania e gli Alleati.

La mascherina scelta dalla monarca è di stoffa nera con i bordi bianchi e dovrebbe essere stata confezionata da Angela Kelly, consigliera personale e stylist di Elisabetta II, che disegna molti degli abiti della regina. Nei giorni scorsi è emerso che, oltre al principe Carlo, anche il principe William, il secondo in linea al trono, è risultato positivo al Covid-19 nell'aprile del 2020.