And Just Like That, un grande ritorno: le scarpe Manolo Blahnik di Carrie

And Just Like That, Carrie ritorna con le sue scarpe più iconiche: la storia e i segreti delle Manolo blu

Nel nuovo capitolo di Sex and the City la moda assume un significato importante: le scarpe di Carrie “svelano” un colpo di scena tra lei e Mr. Big

Le ragazze di Sex And The City sono tornate: And Just Like That, il revival della serie tv di culto, è finalmente uscito. Le prime puntate hanno già lasciato i fan a bocca aperta, tra grandi assenti e attesi ritorni. Moltissimo è cambiato nei dieci anni che passano dall'ultimo film al nuovo capitolo, ma alcune cose sono rimaste uguali. Un dettaglio che non è sfuggito ai fan più attenti è la ricomparsa di un paio di scarpe , ma non un paio di scarpe qualunqe ma leggendarie, le Manolo Blahnik , diventate ormai le scarpe di Carrie, quelle blu con la fibbia scintillante, per intenderci.

Il leggendario modello Hangisi declinato nell’elegante blue satin che in Sex and the City Mr. Big regala a Carrie per chiederla in sposa. Pensate anche Zara nel 2018 ha lanciato la versione fucsia delle mitiche 'Manolo' di Carrie Bradshaw . Le scarpe che ogni donna sogna di indossare nel suo grande giorno! le mitiche ‘Hangisi’ blu, quelle che Mr. Big usa per fare la proposta a Carrie Bradshaw furono proposte in fucsia per il giorno del matrimonio delle potenziali spose dalla famosa marca di abbigliamento femminile.



Le décolleté “Something Blue”, che in realtà si chiamano Hangisi, sono e saranno per sempre considerate come “le scarpe Manolo Blahnik di Carrie“: la protagonista di “Sex and the City” ha indossato centinaia di calzature da sogno nel corso degli anni, ma il ricordo più bello per le fan della serie tv e dei film è senza dubbio quello legato a questo modello in satin blu elettrico con maxi fibbia gioiello e tacco alto. Dall’uscita del primo film migliaia di spose in tutto il mondo hanno acquistato e indossato le Hangisi per il loro matrimonio, e altrettante hanno sognato di vederle declinate in altre tonalità, cosa che Manolo ha fatto, e lasciatemi dire che l’ha fatto egregiamente!

Nei siti che vendono scarpe fake le Hangisi sono apparse in colori diversi dal blu elettrico pochi mesi dopo l’uscita delle originali, questo è stato uno dei pochi casi in cui il mercato dei prodotti contraffatti ha ispirato un brand del lusso! Nell’attuale collezione di Manolo Blahnik le celebri décolleté sono disponibili in diverse colorazioni a tinta unita ed in una versione in tessuto effetto lamé grigio: esistono anche i modelli flat e delle mini clutch con maxi decorazione gioiello che riprende la forma della fibbia delle scarpe, ma oggi voglio concentrarmi solo sulle pumps.

A proposito, in questo momento le trovate sul sito a soli 935 dollari…

Carrie indossa le Manolo Blahnik Hangisi in And Just Like That

“Prenda la borsa, l’anello, l’orologio, ma mi lasci le mie Manolo Blahnik”; con questa frase l'iconica Carrie Bradshaw apostrofava un rapinatore in uno degli episodi di Sex and the City.



La loro apparizione nel guardaroba di Sara Jessica Parker non è casuale: la storia (e i segreti) delle famose scarpe in raso blu. Le scarpe senza tempo che sono diventate un mito di eleganza e raffinatezza, ma anche grandi icone di stile capaci di lasciare il segno; vediamole insieme.

La moda è sempre stata protagonista nella serie, ed è famosa l'ossessione di Carrie Bradshaw per le scarpe con il tacco. Tra i suoi brand preferiti c'è proprio Manolo Blanhik: il successo della serie contribuì a lanciare il marchio nel mondo. Il modello in questione, con la fibbia scintillante sulla punta, si chiama Hangisi: è nato nel 2008 e oggi è una delle scarpe più celebri del marchio, riproposta in diversi colori e diverse altezze di tacco. Il nome di queste scarpe è turco, ed è stato scelto perché aveva un suono romantico. L'ispirazione però è italiana: il designer ha detto in un'intervista di aver avuto l'idea dopo la visita a una mostra del pittore italiano Giovanni Boldini, famoso per i ritratti di donne eleganti e alla moda.

Perché le scarpe blu sono diventate iconiche?

Il successo di queste scarpe è legato a doppio filo con il film uscito dopo la fine della serie, in particolare a una della scene più romantiche della serie: è proprio mentre Carrie indossa queste scarpe blu che Big fa la proposta di matrimonio. Le Manolo Blanhik lasciate nell'appartamento appena comprato sono il pretesto che li fa riunire e vengono indossate anche il giorno del loro matrimonio: nessuna sorpresa che siano rimaste così impresse ai fan della serie.

L'omaggio a Sex And The City

Perché si sa, le Manolo per Carrie non sono mai state delle semplici scarpe... da oggetto feticcio atto a compensare i suoi disastri sentimentali, nella serie diventano poi una sorta di protesi della sua personalità fino a evolversi nel primo film spin-off nell'oggetto simbolico che segna la fine della sua vita da single.

Tredici anni dopo, la "nuova" Carrie Bradshaw ancora conserva quelle scarpe. Nel primo episodio di And Just Like That vediamo Carrie mentre si veste per il concerto della figlia di Charlotte e, di fronte alla sua favolosa cabina armadio, sceglie proprio quelle scarpe blu. Le guarda con amore e le indossa abbinandole a un blazer crema e a un paio di pantaloni mannish verde scuro. La scelta delle scarpe testimonia il suo amore con Big, capace di sfidare il tempo, proprio in una scena cruciale per la coppia: niente spoiler, ma preparate i fazzoletti!