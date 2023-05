Andrea Agnelli e il matrimonio con Deniz Akalin: i dettagli

Andrea Agnelli è convolato a nozze sposando la sua compagna Deniz Akalin, di origini turche a cui è legato da alcuni anni. Il matrimonio tra l'ex presidente della Juve e la sua compagna, dal cui amore è nata la figlia, Vera Nil, è andato in scena lo scorso 29 aprile a Lisciano Niccone, piccolo comune in provincia di Perugia. La cerimonia si è svolta nel municipio del piccolo paese mentre il ricevimento si è svolto in un resort.

L'intento era quello di far restare completamente segreto l'evento, ma i social network hanno tradito l'ex patron del club Juventus e hanno svelato tutto. Dalla location agli addobbi, il matrimonio si conferma tra i più lussuosi dell'anno. L'Umbria si presta perfettamente a un'atmosfera incantata quasi da favola con paesaggi naturalistici unici al mondo e strutture antiche che riservano sorprese davvero uniche.



Andrea Agnelli sembra avviato verso un nuovo capitolo della sua vita dopo l’esperienza in bianconero con la squadra di famiglia. L’ex numero uno del team piemontese ricomincia dall’amore e dal matrimonio

Solo quaranta gli invitati, tra cui la mamma dello sposo, Allegra Caracciolo, vedova del padre, Umberto. Presenti al matrimonio, tra gli altri, Alessandro Del Piero, Gigi Buffon, Pavel Nedved e la compagna Dara Rolins.