Andrea Barzagli in vacanza a Punta Secca

Santa Croce Camerina - Andrea Barzagli (Fiesole, 1981), ex calciatore e difensore della Juventus e della Nazionale, è in vacanza a Punta Secca con la famiglia e non manca di apprezzare la buona cucina.

38 anni passati a giocare a calcio, 21 trofei conquistati di cui 16 dopo i 30 anni. Prima il Mondiale del 2006 con la Nazionale italiana e uno storico campionato tedesco con la maglia del Wolfsburg nel 2009. Andrea Barzagli fa parte della storia della Juventus, restando nel cuore dei tifosi. 43 anni appena compiuti, Barzagli ha una passione per i vini, nata quasi per gioco, oggi è un vero e proprio lavoro. Barzagli possiede infatti un’azienda vinicola in provincia di Messina. Tre rossi, due bianchi e un rosato vengono prodotti dall’ex difensore e dal suo socio. Andrea non si limita alla vendita dei vini, ma adora far parte a 360 gradi della loro produzione. Ad esempio, gli piace vendemmiare e stare tutti insieme nei campi.

Nonostante questo, Andrea non è uno che esagera con il vino, bevendon solo a cena al massimo un bicchiere. Non è una persona che segue una dieta specifica, ma essendo stato un atleta per tanti anni e avendo ancora quella mentalità, che consolidato fra Serie A e Bundesliga, ama avere uno stile di vita sano non solo per quanto riguarda lo sport ma anche a tavola, dove mangia in modo pulito ed equilibrato senza troppe rinunce ma anche senza troppi eccessi.

Più volte Barzagli ha toccato il tema della depressione nel mondo dello sport, perché troppo spesso viene sottovalutata. Secondo l’ex difensore è importantissimo avere delle figure professionali che possano accompagnare i calciatori quando le cose non vanno bene. Anche per lui, nell’ultimo anno, è stato fondamentale questo appoggio perché “a volte ti frullano nella testa tante cose e basta una frase detta nel modo giusto per migliorare le cose”.