Andrea Damante ed Elisa Visari presto genitori? Gli indizi social

Andrea Damante ed Elisa Visari saranno presto genitori? Così hanno creduto alcuni fan dopo aver visto una loro Instagram Story.



Ai numerosi follower di Andrea Damante sono bastate poche parole per accendere la curiosità che vedono nel messaggio del dj la conferma della gravidanza di Elisa Visari, sua compagna con la quale recentemete ha trascorso una vacanza in Sicilia, a Marina di Ragusa.

Elisa e Andrea stanno insieme da soli dieci mesi e le cose vanno a gonfie vele. Dopo la fine del rapporto burrascoso con Giulia De Lellis, Damante sembra finalmente aver messo il cuore in pace. Che Elisa Visari fosse quella giusta e che con lei si sarebbe sentito pronto a mettere su famiglia, Andrea Damante l'aveva detto già tempo fa. Ora però pare che dalle parole sia passato ai fatti e che presto diventerà papà. Una sua storia postata sui social ha acceso la curiosità dei follower, che hanno visto nelle sue parole sibilline l'annuncio della gravidanza della sua compagna. Sarà vero?



Andrea ha postato un video nelle Stories con un primo piano sempre più stretto del suo volto e quello di Elisa uno accanto all'altro. Zoomma sui loro bellissimi occhi verdi e scrive "saranno verdi". I follower sono pronti a scommetterci: il riferimento è al bimbo che la Visari porta in grembo. Tanto più che, poche ore dopo, arriva un altro scatto che butta benzina sul fuoco: loro due abbracciati in ascensore con le mani sulla pancia di lei.

