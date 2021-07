Andrea Damante in vacanza a Marina di Ragusa. Questa mattina Andrea è stato avvistato insieme alla sua fidanzata Elisa Savisari lungo il litorale Ragusano. Si allunga così la lista dei vip che sempre più numerosi scelgono la Sicilia e la provincia del Ragusano per trascorrere le loro vacanze.

Dopo Licia Colò , Michelle Hunziker , Katia Pedrotti e Alessia Ventura , anche Damante ha scelto la Sicilia, Marina di Ragusa come meta per le sue vacanze.

Andrea Damante è nato in Sicilia ma è cresciuto a Verona. Modello, dj e personaggio televisivo italiano. Lo abbiamo imparato a conoscere nel 2014 come single tentatore nella trasmissione Temptation Island. Qui inizia una relazione con Giorgia Lucini, ex tronista, facendo finire la storia della ragazza con Manfredi Ferlicchia. Dopo la fine della storia, nel 2016 diventa tronista della trasmissione Uomini e Donne e conosce Giulia De Lellis, corteggiatrice con cui si fidanza. La loro storia diventa di dominio pubblico e la coppia diventa una delle più amate della tv. Nel 2018 però la relazione termina, per poi essere ripresa per un breve periodo nel 2019. Andrea Damante ha poi preso parte anche alla prima edizione del Grande Fratello Vip.



Andrea Damante è legato sentimentalmente ad Elisa Savisari del quale pochi giorni fa si è detto innamoratissimo e con la quale come si evince dalle loro storie pubblicte su intagram stanno facendo un tour lungo la Sicilia. Solo da poche ore, circolano infatti le foto sul web di Andrea che posa sorridente in un noto ristorante di Marina di Ragusa