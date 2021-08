Anelli 2021: quelli raffinati di PDPAOLA

Vincono per semplicità e raffinatezza i gioielli di PDPAOLA. Dalle collane più sottili con lettere fino agli orecchini con le costellazioni, sono tra i gioielli più amati del momento. I prezzi sono contenuti e il design ricercato: con i saldi potreste acquistare con una spesa minima quell'anello che avevate puntato da un po'. Spuntatelo dalla wishlist, mentre noi vi consigliamo i quattro modelli di anelli più rappresentativi della collezione estiva e continuativa di PDPAOLA.

Con catenina





Anello in argento Nia, PDPAOLA



Appartiene alla collezione Aisha l'anello Nia, forse il modello che preferiamo tra quelli disponibili sul sito di PDPAOLA. Acquistabile sia in finitura argento sterling 925 sia placcato in oro 18 carati, l'anello si compone di un piccolo zircone bianco da cui si estende una morbida catenina che chiude il cerchio del gioiello.



La collezione Aisha è strettamente legata a Afrikable, una no-profit spagnola che in Lamu ha creato un progetto di commercio solidale offrendo lavoro a gruppi socialmente meno avvantaggiati o con disabilità. Il 5% del ricavato della vendita online di questa collezione viene devoluto allo sviluppo dei laboratori di Afrikable per migliorare la qualità dell'attrezzatura e per costruire una casa della maternità.

Con gli zirconi a spirale





Anello Cavalier, PDPAOLA



Cavalier è il nome di questo modello molto dinamico: tempestato di zirconi lavanda, la sua caratteristica è il movimento a spirale con cui le pietre si posizionano sull'anello. E' realizzato in argento sterling 925, ma la finitura è con placcatura in oro 18k. Un anello originale che colpirà la luce al solo cenno della vostra mano.





Anello in oro Naomi, PDPAOLA



L'alternativa alla forma a spirale è il classico modello Naomi, sempre della collezione Aisha. Cambiano le pietre che non sono più zirconi lavanda, ma zirconi bianchi. Un pavé modesto che potete acquistare anche con finitura argento 925.

Singoli o tripli





Set anelli atelier, PDPAOLA



Un set di 3 anelli che potete decidere di indossare tutti e tre insieme oppure uno per volta... Come più vi piace. Con questa combinazione giocosa sembrerà che abbiate anelli sempre diversi. Il set Atelier si compone di un anello in oro Lime Blush (nella foto è quello di sinistra) realizzato con zircone nero, zircone green peridot e labradorite, di un anello in oro Midnight Blue (centrale) con labradorite, acquamarina, zircone London Blue e zircone bianco, e di un anello in oro Rosé Blush (a destra) con zircone Rose Red, zircone Light Champagne e labradorite.

Multicolor





Anello in oro Sage, PDPAOLA



Se i colori del set Atelier li volete tutti in un unico anello, ecco per voi il modello Sage. Anche questo anello è realizzato in argento 925 con placcatura in oro 18k e presenta cinque tipologie di pietre diverse: zircone bianco puro, zircone giallo oro, zircone champagne, zircone rodolite e corindone blu zaffiro. Un gioiello raffinato e comunque vivace, per quando un solo colore non basta e volete brillare il più possibile.