Angelina Jolie, Brad Pitt accusato di violenza domestica

Mr. & Mrs. Smith nel film in cui marito e moglie si dichiaravano guerra. Ma anche nella realtà.

Angelina Jolie e Brad Pitt hanno fatto sognare, per tantissimi anni, i loro numerosi sostenitori in giro per il mondo. Ma, purtroppo, la favola di quella che sembrava una coppia solida e felice si è rotta e l’attrice ha chiesto il divorzio dal marito nel 2016, dopo aver subito, secondo il suo racconto, violenza domestica dallo stesso. Oltre alla causa per interrompere il loro legame matrimoniale, Angelina Jolie ha deciso di cominciare un procedimento contro l’attore anche per violenza ai danni suoi e di alcuni dei loro figli.

Di recente il caso in tribunale ha visto un nuovo sviluppo: il giudice della Corte Suprema, Lia Martin, che sta seguendo la causa, ha deciso di accogliere una richiesta dei legali di Angelina Jolie e di intimare a Brad Pitt di produrre i documenti che proverebbero la violenza subita dall’attrice nel 2016.

Angelina Jolie e Brad Pitt sono al centro di una battaglia legale da diversi anni. Oltre la difficile causa di divorzio, che si è aperta tra i due, l’attrice ha deciso di citare in giudizio l’ex marito anche per delle presunte violenze subite da lei e dai suoi figli, che l’hanno portata a decidere di interrompere il loro legame. Angelina Jolie, infatti, avrebbe scelto di chiedere il divorzio al marito dopo un viaggio aereo, avvenuto nel 2016, durante il quale l’attore l’avrebbe afferrata per la testa e strattonata e avrebbe aggredito anche alcuni dei loro figli.

Per chiarire la situazione, gli avvocati dell’attrice hanno chiesto al giudice di costringere Brad Pitt a presentare dei documenti e comunicazioni private, che riguardano proprio il periodo di quel volo aereo, ritenendo gli stessi “prove cruciali” e che l’attore abbia “combattuto anni per nascondere”. I legali hanno infatti parlato di anni di insabbiamento da parte di Brad Pitt, per non fare emergere la verità su quanto accaduto su quel volo tra Los Angeles e la Francia: “Comunicazioni riguardanti abusi, bugie alle autorità e anni di insabbiamento… Le sue azioni hanno danneggiato Angelina e i loro figli e sono fondamentali in questo caso…. Ma voglio sottolineare ancora una volta che Angelina non ha mai voluto niente di tutto questo. Non ha mai sporto denuncia, ha lasciato tutte le loro proprietà ed è stata proprio lei a tentare di vendergli l’attività”. I difensori dell’attore si sono opposti a tale richiesta, ritenuta: “Di ampia portata e invadenti”, ma secondo quanto riportato dal DailyMail, la giudice Lia Martin avrebbe deciso di dare ragione ad Angelina Jolie e, quindi, Brad Pitt dovrà fornire i documenti richiesti dall’ex moglie.

Angelina Jolie sta combattendo una battaglia legale molto importante contro l’ex marito Brad Pitt e, anche se di recente aveva dichiarato di voler andare avanti rispetto a questa vicenda, non si è arresa ed è convinta di voler portare alla luce la verità su quanto è accaduto tra di loro. I due attori, oltre alla causa per violenze domestiche, dovranno prendere parte anche a un procedimento di risarcimento, richiesto da Brad Pitt per ottenere un indennizzo per la vendita di parte della tenuta di Miraval, voluta da Angelina Jolie a Yuri Shefler, senza il consenso dell’attore.