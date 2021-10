Angelina Jolie, red carpet formato famiglia insieme a tutti i suoi figli

Un red carpet formato famiglia per Angelina Jolie.

Di momenti magici sul red carpet Angelina Jolie ne ha avuti moltissimi durante la sua carriera e quest'ultimo potrebbe decisamente rientrare tra i best moments dell'attrice. Alla premiere hollywoodiana del suo prossimo film Eternals a Los Angeles, la pellicola di Marvel Studios diretta dalla regista premio oscar Chloé Zhao, Angelina Jolie si è presentata con cinque dei suoi figli: Maddox, Vivienne, Zahara, Shiloh e Knox.



Insieme a lei, infatti, si sono presentati sul red carpet Maddox, 20, Zahara, 16, Shiloh, 15, e i gemelli Vivienne e Knox. Unico assente, Pax che non ha sfilato sul tappeto rosso del Dolby Theatre. Per l'evento Angelina ha sfoggiato un outfit da dea firmato Balmain Resort 2022 arricchito da un dettaglio-gioiello sulle labbra a cavallo tra Olimpo e richiami sci-fi.

Nota di merito, che ha colpito più di un osservatore, la scelta di outfit della figlia Zahara che ha deciso di sfoggiare l'abito Elie Saab Couture sfoggiato dalla madre agli Oscar 2014. Gli altri rampolli della famiglia hanno, ciascuno a modo suo, deciso di interpretare il red carpet con Vivienne e Shiloh che hanno scelto di seguire la scelta della madre optando per tinte neutre mentre Maddox e Knox hanno ripiegato su completi in minimal black.

Anche i suoi 5 accompagnatori hanno sfoggiato outfit incredibili, studiati insieme a mamma, come ha raccontato lei stessa a Entertainment Tonight: "I look dei miei figli sono tutti mescolati con il vintage e con i miei vecchi vestiti da Oscar. Abbiamo fatto usato abiti vintage e riciclato le mie vecchie cose". Per l'occasione la famiglia ha indossato una gamma di outfit neutri nei toni del nero, beige e marrone. In particolare Zahara è stata fotografata con indosso l'abito degli Academy Awards 2014 di sua madre, un abito color champagne di Elie Saab Couture che difficilmente poteva non essere riconosciuto.

Ovviamente i fotografi, si sono illuminati alla sola vista della cucciolata riunita e hanno immortalato il momento regalandoci un ritratto di famiglia (quasi) al completo davvero emozionante.

Tutti comunque immaginiamo siano stati più che contenti del ritorno di Angelina Jolie sul grande schermo e della sua scelta di interpretare Thena, figura centrale degli Eterni impegnati a sconfiggere una nuova minaccia cosmica che mette a repentaglio l'umanità (e non solo). In attesa di vederla anche noi sul grande schermo.