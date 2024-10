Angelina Mango cancella il tour per problemi di salute

Stress, problemi alimentari, Ozempic: sui social le teorie avanzate dai fan sulla salute della cantante Angelina Mango (Maratea, 2001) sono state tantissime. Oggi la comunicazione della sospensione del tour internazionale della giovane artista, eppure a bloccare la sua musica non è stata nessuna delle ipotesi del suo pubblico.

Il suo dimagrimento non sembra avere niente a che fare con la sospensione del tour. L'annuncio arriva tramite una lettera scritta a mano e postata su Instagram per dare la notizia ai suoi follower: «Ho cominciato questo tour con le migliori intenzioni e sono felicissima di tornare a suonare dal vivo con voi. I concerti di Roma e Napoli mi hanno riempito il cuore. Gli ultimi giorni sono stata costretta a posticipare le prossime date per via della mia voce, che non sono ancora riuscita a recuperare e ora è il momento di ascoltarmi». Un problema legato probabilmente ad una faringite che le impedisce di cantare e la costringe a mettere al primo posto la sua salute.

Per uno spirito come il suo, combattivo e mosso dalla passione per la musica, è difficile separarsi dal palcoscenico ma le sue condizioni non le hanno lasciato scelta: «Devo fermarmi perché voglio prendermi cura di me, mettendo la salute al primo posto, e perché voglio darvi non solo la mia voce, ma la migliore versione di me per tutti voi! Per questo, insieme al mio team, ho deciso che per ora non posso continuare i miei live. Vi amo tantissimo e vi ringrazio già per l'affetto che so che mi darete in questi giorni. Vi amo». Il post è accompagnato dai commenti dei suoi colleghi che esprimono affetto e vicinanza, tra loro Olly, Francesca Michielin e il suo compagno di avventure nella casetta di Amici 2023 Mattia Zenzola.

Cosa è il farmaco Ozempic?

Anche se si tratta di un mezzo specialistico degli “addetti ai lavori”, il farmaco Ozempic è diventato abbastanza conosciuto anche dalla popolazione generale. Si tratta di un farmaco usato per curare il diabete che, negli ultimi tempi, ha guadagnato parecchia attenzione sui principali media a causa di celebrità e influencer dei social network che hanno confessato di assumerlo per perdere peso.