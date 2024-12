Angelina Mango in pronto soccorso la Vigilia di Natale

Milano - Brutta disavventura per Angelina Mango. La cantante lucana vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo è finita in pronto soccorso nel giorno della Vigilia di Natale dopo essersi ustionata con dell’acqua bollente. Fortunatamente, l’incidente domestico non ha avuto gravi conseguenze e la giovane artista è già tornata a casa. A raccontare l’accaduto è stata la stessa Angelina, con una storia su Instagram in cui, con la sua solita ironia, ha rassicurato i fan: “Le novità sono due. La prima è che mi sono ustionata con l’acqua bollente che mi sono rovesciata addosso. Sono appena stata in pronto soccorso”, ha spiegato, minimizzando l’episodio e usando un filtro divertente per sdrammatizzare.

Ma le novità non finiscono qui. La seconda, ben più lieta, riguarda un nuovo arrivo in famiglia: un cucciolo di barboncino color cioccolato, presentato ai follower come il suo regalo di Natale. “La seconda novità è questa“, ha detto Angelina, inquadrando il tenero cagnolino che ha subito conquistato il cuore dei fan. L’incidente domestico e l’arrivo del nuovo amico a quattro zampe arrivano in un periodo di pausa per la cantante, che a fine ottobre aveva annunciato di volersi prendere cura di sé e della sua salute, mettendo in stand-by i concerti: “Devo fermarmi perché voglio prendermi cura di me mettendo la salute al primo posto”, aveva scritto sui social dove è sempre molto attiva. Natale