Angelina Mango, la clinica a Parma dove si è curata, la fine dell'amore e la voglia di rinascere

Bologna - Angelina Mango ha nuovamente voglia di cantare. Di esibirsi, mostrarsi in pubblico. Intanto l'ha fatto sui social mandando un messaggio: "Voglio divertirmi!". E ha cominciato a farlo prima di tutto assistendo da vivo a Milano al concerto di Olly e cantando con lui, dalle gradinate, il loro brano intitolato Per due come noi. Poi altri indizi. Altre foto, brevi video dove si mostra a Parma "la città - scrive il settimanale DiPiù - nei cui dintorni ha sede la clinica Maria Luigia, l’ospedale privato che l’ha avuta tra le sue ospiti" dopo la vittoria di Sanremo e l'Eurovision. Un successo che le ha fatto probabilmente male!

E le immagini pubblicate la mostrano nuovamente sorridente in compagnia della sua famiglia. Con il fratello, Filippo, che è anche il suo batterista e con la mamma, la cantante Laura Valente. Con loro anche il suo barboncino Gin sempre bisognoso di attenzioni, probabilmente come la sua padroncina... "Angelina - scrive il settimanale diretto da Osvaldo Orlandini - ha pubblicato anche una foto della stanza dalle pareti rosa che l’ha ospitata tra le mura della clinica Maria Luigia. Della televisione su cui ha guardato i suoi cartoni animati preferiti. Del crocifisso che tuttora porta sempre al collo". Insomma tutto quello che in questi mesi di silenzio l'ha fatta stare bene, l'ha aiutata a tornare più forte. Ora manca un ultimo passo: il palcoscenico.

Ma Angelina si sta preparando anche a quello. Su TikTok, la figlia di Mango si è messa a ballare Fiori rosa, fiori di pesco, il brano di Lucio Battisti. Al suo fianco si vede anche sua mamma che in questi mesi non l'ha mai abbandonata.

La fine dell'amore

Nella nuova vita di Angelina non c'è più spazio, ormai da tempo, per il suo fidanzato, il chitarrista Antonio Cirigliano. Dal 23 ottobre scorso, quando con una lettera, Angelina aveva annunciato che si sarebbe presa una pausa dal mondo dello spettacolo è ricominciata una nuova vita, un nuovo percorso. Mesi di silenzio interrotti solo il 28 gennaio di quest'anno. "Seduta sulla poltrona di similpelle rossa di cui ogni stanza della clinica Maria Luigia è dotata - racconta nel dettaglio il settimanale DiPiù - Angelina è tornata a farsi viva con un video e un’altra lettera: “A volte la gente neanche si fa la doccia se non deve uscire o postare qualcosa sui social. In questo periodo in cui ‘esisto’ un po’ di meno pubblicamente mi sono accorta che esisto davvero, anche nella realtà”. Angelina ora sta meglio. Sembra pronta a tornare a fare quello che più le piace.