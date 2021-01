Ankle Boot: i 5 modelli di stivali per la moda inverno 2021

Cominciamo il nuovo anno con una tendenza da portare ai piedi: gli ankle boots sono tornati. Dopo avervi consigliato i 6 modelli di stivali alti di moda questo inverno, vogliamo parlarvi di trend anche in fatto di stivaletti bassi, quelli da portate ad altezza caviglia per intenderci. Classici chelsea boots rivisitati con suola a "carrarmato", stampe animalier, tacchi irregolari, stivali a punta e con lacci: ecco i 5 modelli di ankle boots che questo inverno rallegreranno le vetrine di negozi fisici e virtuali.

1. Quelli a carrarmato





Stivali BV Tire, Bottega Veneta, 1538 euro



Li abbiamo visti riprodotti su qualsiasi tipo di stivale, dal cuissard al combat boot: la suola con la sagoma a carrarmato è la prima grande tendenza invernale degli stivaletti. Ricorderete senz'altro il modello di Prada con tasche incorporate come fosse l'iconico zainetto di nylon. Oltre a Prada, altri brand si sono ispirati a questa moda: Rick Owens e Balenciaga, per citare alcuni nomi. Nemmeno Bottega Veneta si è lascita sfuggire l'occasione di ornare i propri stivali con massicce suole dentate. Il modello che vi proponiamo nasce come chelsea boot, lo stivaletto preferito dai Beatles, reso attuale alle esigenze modaiole dell'inverno 2021 grazie alla spessa suola carrarmato che avvolge la tomaia con dettagli ondulati in gomma. Il modello di Bottega Veneta è pull on, quindi per indossarlo non serve aprire alcuna zip: grazie ai pannelli lateriali elasticizzati e alle due linguette finali si infilano con grande semplicità.

2. Quelli irregolari





Stivaletti, Ann Demeulemeester, 1100 euro



Molto divertenti e stravaganti gli ankle boots che rientrano nella categoria dei tacchi irregolari. No a comuni tacchi a spillo, bassi e squadrati, alti e robusti. Qui non ci sono regole ben precise e non possiamo nemmeno assicurare sulla loro comodità una volta indossati. Se vi venisse voglia di cimentarvi in una passerella barcollante, allora il nostro consiglio è di farlo quantomeno con degli stivaletti divini come questi di Ann Demeulemeester. Fantasia broccato, punta tondeggiante, questi stivali una volta indossati si chiudono con una zip laterale: i vostri piedi si troveranno all'improvviso a familiarizzare con lo scenografico tacco scolpito. Degni di nota anche gli stivaletti Merlin di Piferi che trovate nella nostra gallery fotografica e quelli di Rejina Pyo con stampa animalier che fonde in un unico stivale due tendenze per gli ankle boots di questo inverno.

3. Quelli con stampa animalier





Stivali Lou con stampa, Saint Laurent, 845 euro



Il terzo trend è proprio l'animalier, tornato per la gioia di accanite fashioniste (ma se n'era mai andato?). Stampa leopardata, zebrata, di coccodrillo: l'animalier non ha confini. Ma attenzione a non esagerare: a noi piace molto se limitato agli accessori. Questi stivaletti di Saint Laurent ad esempio sono perfetti per arricchire un look total black. Il modello si chiama Lou, come Loulou de la Falaise, musa e grandissima amica di Yves Saint Laurent. Ve ne abbiamo parlato qui. Lunghi fino alla caviglia, presentano una chiusura laterale con zip e un regolare tacco largo alto 7 cm. Saint Laurent sceglie la stampa leopardata su pelle scamosciata, mentre Maison Margiela preferisce un eccentrico e acceso stivaletto in pregiata pelle di pitone, per cui il mondo della moda sappiamo avere un grande debole.

4. Quelli con i lacci







Tronchetti in pelle, Nero Giardini, prezzo su richiesta



Il trend dei lacci, un po' come la stampa animalier, è una tendenza che torna ogni inverno. Non solo per estetica, ma anche per comodità: i lacci rendono lo stivaletto più facile da regolare in base alle esigenze di ciascuno. Nero Giardini lo sa bene: questo inverno sono molti i modelli di ankle boots che Nero Giardini propone con lacci frontai. Il modello che vi consigliamo è realizzato in morbida pelle nera e presenta inserti con occhielli e passalacci a contrasto. La suola è a carrarmato, dal design molto più leggero rispetto ai modelli che abbiamo visto poco fa. Tacco squadrato di 10 cm e plateau di 2 cm rendono la scarpa comoda e confortevole. Molto carini i dettagli di pelle bianca a contrasto sul retro dello stivale.

5. Quelli a punta





Stivaletti, Gianvito Rossi, 850 euro



Ultimo tema ricorrente tra gli ankle boots di questo inverno è lo stivale a punta. Non solo stiletti, con tacchi affilatissimi. Sono molte le proposte di stivaletti pratici, ma pur sempre di classe, che presentano una punta piuttosto affusolata. Come questo modello di Gianvito Rossi in color cammello. Il modello è molto classico, ma il tacco scolpito dà un twist contemporaneo allo stivale nella sua totalità. Anche Gucci propone un ankle boot a punta, ma con tacco regolare e una lavorazione a portafoglio con laccetto. Indiscussa regina degli stivaletti a punta resta sempre Casadei con i suoi modelli Verbier.

Provate a sfogliare la nostra gallery per capire quale tendenza vi si addice di più. Se non sapete decidervi, nessun problema: sono molti i modelli che uniscono più tendenze in un unico stivaletto. Per i più indecisi.