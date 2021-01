Anna Falchi e Fiorello: spunta la verità sulla fine del loro amore

La storia d’amore tra Anna Falchi e Rosario Fiorello, risale a più di vent'anni fa ma solo ora arriva la verità sulla fine della loro stori d’amore.

I due hanno vissuto una lunga ed intesa storia d’amore tra il 1994 e il 1996 ed hanno fatto sognare schiere di romantici fan. Erano entrambi belli, giovani ed appassionati gli innamorati non hanno però avuto il lieto fine tanto atteso. Ma quali sono state le motivazioni che li hanno portati a dirsi addio? Ecco che spunta la verità sulla fine della loro storia d'amore a distanza di 20 anni.

Galeotto fu il festival di Sanremo e il palco dell'Ariston, in cui la bella Falchi faceva coppia sul palco con Claudia Koll accanto a Pippo Baudo. E in gara c'era proprio RosarioTindaro più semplicemente conosciuto come Fiorello con il suo brano "Finalmente te". In una recente intervista riportata dal sito solonotizie24.it, Anna Falchi svela i motivi della fine della loro lovestory.

Anna Falchi lascia Fiorello: il motivo della rottura

Per molti anni sia la Falchi che Rosario Fiorello non si sono sbilanciati sulla fine della loro storia d’amore, è solo recentemente, dopo che tutto il dolore è stato superato e metabolizzato, che l’attrice (anche con un pizzico di ironia) si è sbilanciata su quanto accaduto in quegli anni. La bellissima ospite di Caterina Balivo al salotto tv Vieni da Me, è entrata nei dettagli della love story, raccontando dei particolari che fino a quel momento erano sconosciuti al grande pubblico. La 47enne ha raccontato di aver lasciato lei, a malincuore, Fiorello.

L'attrice stava girando "Giovani e belli" con Dino Risi. Durante le riprese del film, ha chiesto al regista di avere delle ore di permesso. Si liberò e volò a Milano per fare una sorpresa a Fiorello, proprio nel giorno del suo compleanno. Arrivata di corsa e senza preavviso da Roma a Milano, si è catapultata nella casa che condividevano ed ha scoperto l’inimmaginabile. Fiorello era a letto con un’altra donne e da qui l’amara constatazione: aveva una doppia vita.

Nonostante questa delusione giovanile, Anna conserva un dolce e meraviglioso ricordo di questo legame. Anna ha confessato di aver vissuto un sentimento totalizzante e fortissimo che le ha dato tanto e che conserva ancora tutti i bigliettini d’amore che Fiorello era solito farle trovare.

Oggi i due hanno completamente voltato pagina e pare siano rimasti in buoni rapporti. Fiorello è legato alla sua compagna Susanna, la donna che gli ha cambiato la vita e dalla quale ha avuto anche una figlia, Angelica, nata nel 2006. La showgirl (anche lei mamma di Alyssa) è invece legata al fidanzato Andrea Ruggeri con il quale fa coppia da più di 7 anni.