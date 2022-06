Anna Falchi torna single dopo 11 anni, tutti retroscena della rottura con il nipote di Bruno Vespa

Si apre un nuovo capitolo nella vita di Anna Falchi. Se per alcuni il matrimonio è la tomba dell’amore, per altri anche la convivenza non è esattamente una passeggiata. Ne sa qualcosa Anna Falchi che, per un decennio, non ne ha voluto sapere di vivere sotto lo stesso tetto con il compagno Andrea Ruggieri, avvocato, giornalista, deputato di Forza Italia nonché nipote di Bruno Vespa.

Dopo 11 anni d'amore, appena un anno dopo l'inizio della loro convivenza, la conduttrice e Andrea Ruggieri si sono detti addio. A conferma della rottura, il settimanale Chi ha pubblicato le foto del camion della ditta di traslochi davanti alla casa che i due hanno condiviso a Roma negli ultimi mesi.

Anna Falchi e la figlia Alyssa

“Ero molto concentrata su mia figlia quando ci siamo conosciuti”, l’attrice infatti, è mamma di Alyssa, nata dalla precedente relazione con l’imprenditore romagnolo Denny Montesi. “Ci siamo conosciuti che la mia bimba era piccolissima e naturalmente ero concentrata su di lei – aveva svelato di recente in un’intervista al “Corriere della Sera” – Andrea ha rispettato le mie priorità, è rimasto un passo indietro, anche se mi ha aiutato a crescerla, pur vivendo in due case separate”. Qualche mese fa, la coppia aveva deciso di andare a convivere.

"Non mi sono mai sentita tanto sola da quando stiamo insieme" aveva detto Anna della convivenza con Andrea. Lei impegnata con i suoi progetti in tv, lui preso dalla vita politica (è deputato di Forza Italia), avevano difficoltà a trovare momenti da dedicare alla coppia.

"Facciamo vite diverse, con orari diversi", aveva commentato la conduttrice che è anche madre di Alyssa, la figlia ormai adolescente avuta da Denny Montesi.

"La convivenza è una realtà impattante per chi non c'è abituato. Ci sta mettendo alla prova. La famiglia del Mulino Bianco non esiste, tanto meno a casa mia", aveva confidato la Falchi. Dopo il matrimonio fallito con Stefano Ricucci si era data la chance di ricostruire una famiglia, ma le cose evidentemente non sono andate per il verso giusto e dopo 11 anni, Anna Falchi è ritornata single