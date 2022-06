Anna Pettinelli e Stefano Macchi si sono lasciati

Anna Pettinelli è single, sembra che con l’arrivo della bella stagione siano molte le coppie VIP a “scoppiare”, dopo Irene Grandi, ufficializza anche la rottura di Anna Pettinelli con Stefano Macchi: i due si sono lasciati.

La conduttrice radiofonica 65enne a Maurizio Costanzo rivela la fine della sua relazione con il doppiatore e attore 47enne



Anna Pettinelli e Stefano Macchi: come stanno realmente le cose tra di loro

Si sono conosciuti nel 2019 quando entrambi hanno partecipato a Temptation Island Vip. Scelsero, dunque, di intraprendere questo percorso dimostrando a tutti che la loro differenza di età (per l'esattezza 18 anni) non era per niente un ostacolo rispetto all'amore che provavano l'uno per l'altra, sostenendo che l'amore vero esiste e che va oltre ogni cosa, età compresa. Il loro fu un percorso abbastanza sereno, fino a quando Anna venne assalita dalla gelosia vedendo la vicinanza del fidanzato con Cecilia Zagarrigo, una tentatrice. Così la Pettinelli chiese un "falò di confronto" dove, tra una sfuriata e un nomignolo divertente, la coppia tornò a casa serena e più innamorata che mai.

Da allora sono trascorsi 3 anni e la Pettinelli, ospite recentissima del programma condotto da Maurizio Costanzo, "S'è fatta notte", ha deciso di raccontare qualcosa in più in merito alla separazione da Macchi. Racconta di una pausa di riflessione diventata una vera e propria rottura senza ritorno. Quindi pare sia ufficiale che la coppia si sia lasciata definitivamente. Durante l'intervista da Costanzo, infatti, Anna ha dichiarato: “Stefano non è più mio marito. […] Diciamo che il lumicino si è spento piano piano. Poi quando ad un certo punto è arrivata notte ho detto ho voglia di sole e s’era fatta notte”.

Anna Pettinelli, dalla rottura con Stefano Macchi al ricordo del padre: "Da figlio diventi genitori"

Dopo aver raccontato la spiacevole rottura con il marito, Anna Pettinelli ha raccontano durante la trasmissione di un argomento a lei molto a cuore. Infatti racconta che con suo padre, in passato, ha vissuto una situazione molto simile. “C’è un momento della vita in cui da figlio diventi a tua volta genitore” sono le parole che ha dichiarato la conduttrice radiofonica, spiegano che quando un figlio si deve prendere cura dei propri genitori, iniziano a mancare quei momenti in cui era proprio il genitore il punto di riferimento avuto per tutta la vita. Inoltre ha aggiunto che proprio quando ci si rende conto di essere diventati grandi, ci si ritrova da soli a doversi occupare di un'altra persona, definendolo pazzesco.

Anna Pettinelli è stata lasciata ma non è il solo “colpo di scena” nella vita della conduttrice radiofonica e prof di Amici. Uno degli ultimi rumor riguarda infatti il suo impegno nella scuola più famosa della tv dove da anni insegna canto. Non ci sono ancora certezze sul cast della nuova edizione, ma a quanto si dice lei non ci sarà.