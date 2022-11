Anna Tatangelo in lutto: è morto il nonno Domenico

E’ un momento davvero difficile per Anna Tatangelo. Senza alcuna ombra di dubbio Anna Tatangelo è una delle cantanti più amate e stimate nel mondo della musica. Nel corso delle ultime ore l’artista ha subito un grave lutto in famiglia. A distanza di qualche mese dalla perdita di sua mamma, è morto anche il nonno Domenico. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Un mese fa moriva l’adorata madre Palmira, mentre oggi si trova a dire addio al nonno Domenico Vinci. L’uomo, come reca il necrologio, si è spento alle ore 6:30 dello scorso mercoledì 16 novembre, nella sua casa situata in Via Marsicana a Sora, in provincia di Frosinone.



I funerali di Domenico Vinci

I funerali del nonno di Anna Tatangelo si terranno giovedì 17 novembre, alle ore 15.30 nella Chiesa del Divino Amore di Sora.

Il signor Domenico Vinci era molto conosciuto in città e, appena la notizia della sua morte si è diffusa, in molti hanno espresso le condoglianze a tutta la sua famiglia.

Anna Tatangelo attesa a Sora

Anna Tatangelo, a distanza di un mese dalla morte della madre, si ritrova a vivere un altro lutto terribile. La cantante è attesa a Sora insieme al figlio Andrea, per prendere parte ai funerali del nonno.

Il nonno della cantautrice si è spento nella notte nella città di Sora, in provincia di Frosinone. A darne il triste annuncio è stato FrosinoneToday.

Anna Tatangelo: la perdita di mamma Palmira

Tuttavia, per la cantautrice, quello di nonno Domenico non è l’unico lutto che ha subito nel corso di questo anno. Infatti, al dolore per la morte del suo caro si aggiunge anche quello per la scomparsa della sua adorata mamma avvenuta a fine settembre.



Palmira, la mamma della Tatangelo è venuta a mancare nel mese di settembre. La donna stava combattendo contro un tumore. Tuttavia, a seguito di una gave ricaduta la donna non ce l’ha fatta. Ad annunciare la sua morte era stata la stessa cantante attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram. Queste sono state le parole a corredo della didascalia: