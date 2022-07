Antonella Elia in Sicilia, fisico da ragazzina a quasi 60 anni FOTO

Palermo - Col suo sorriso da eterna ragazzina Antonella Elia ha accompagnato il fidanzato Pietro Delle Piane nel palermitano, dove qualche giorno fa ultimato le riprese del film “Siamo Mendicanti", girato tra Partinico e Terrasini (ultima foto della gallery), con Nathaly Caldonazzo nel ruolo della moglie.

Tra un ciack e l'altro della pellicola dedicata al missionario siciliano Biagio Conte, malato di tumore, la showgirl - 59 anni a novembre - e l'attore - 10 anni più giovane – hanno trovato il tempo per una gita nel pittoresco Borgo Parrini. Lei non ha resistito alla tentazione di spararsi qualche posa su Instagram, dove ha pubblicato anche alcune Stories in cui – nonostante la perfetta forma fisica – si gusta la pasticceria locale, sbafandosi un bel cannolo.