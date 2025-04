Antonello Fassari, la moglie, la figlia, la vita privata

Roma - Addio ad Antonello Fassari, l'attore morto all'età di 72 anni. Fassari è noto al grande pubblico non solo per il ruolo dell'oste Cesare Cesaroni nell'amata fiction 'I Cesaroni' con Claudio Amendola. Nel corso della sua lunga carriera, tra cinema, tv e teatro, ha regalato momenti cult nel programma tv «Avanzi» di Serena Dandini interpretando il compagno Antonio, con eschimo e borsa di Tolfa. Ma anche Antonello Bufalotti, detto «Puccio» nella serie «I ragazzi della 3ª C».

Fassari era figlio dell'avvocato penalista Osvaldo Fassari e di Adriana Gambardella. Si diploma all'Accademia d'arte drammatica "Silvio d'Amico" nel 1975 e successivamente frequenta un seminario diretto da Luca Ronconi. La sua popolarità arriva con la televisione con partecipazioni a sceneggiati e varietà tra cui: Avanzi, Anni '50, Al di là delle frontiere e I Cesaroni. Fassari si cimenta anche nella musica: nel 1984 incide una canzone rap dal titolo Romadinotte, di cui scrive il testo, con base elaborata da Lele Marchitelli, Danilo Rea e Pasquale Minieri.

Si è cimentato anche come regista cinematografico con il film Il segreto del giaguaro (2000), interpretato da Piotta. Nel 1995 è presente nel film Selvaggi e 10 anni dopo interpreta nel film Romanzo criminale il personaggio di Ciro Buffoni. Dal 2006 al 2014 è tra i protagonisti nella famosa fiction di Canale 5 I Cesaroni nel ruolo dell'oste Cesare, che insieme a Claudio Amendola e Max Tortora ha riscosso un ottimo successo di pubblico. Nel 2011 partecipa al film Box Office 3D - Il film dei film di e con Ezio Greggio, mentre nel 2014 recita nel film La mossa del pinguino diretto da Claudio Amendola. Nel 2015 partecipa al film Suburra e registra anche la miniserie tv Luisa Spagnoli, dedicata alla vita dell'inventrice della Perugina, dove recita al fianco di Luisa Ranieri, la miniserie va in onda su Rai 1 a febbraio 2016. Partecipa anche al film Assolo di e con Laura Morante.

Noto tifoso romanista, nel gennaio 2020 vince un riconoscimento speciale nell’ambito della 13ª edizione del Premio Sette Colli Romanisti. Antonello Fassari ha sposato Maria Fano nel 1982 , una donna che da sempre ha deciso di rimanere lontana dai riflettori. Dal matrimonio è nata, 7 anni dopo, nel 1989, Flaminia, unica figlia dell'attore, anche lei molto riservata e poco interessata al mondo dello spettacolo.

Per qualche tempo si era parlato di presunto flirt tra Fassari e Rita Dalla Chiesa. Dopo anni di gossip, l’attore tempo fa aveva ha rotto il silenzio in un’intervista a Diva e Donna: «Non ho una compagna anche se di tanto in tanto qualche fotografo mi becca per strada con un mia amica, mi ferma e mi dice: ‘Dai Antonello, fame guadagnà sta giornata, abbracciatevi un po’ e più o meno ho capito che non Rita Dalla Chiesa è andata così».

In un'intervista in tv, ospite alla trasmissione "La volta buona" lo scorso anno aveva rivelato di aver affrontato ansia e depressione a seguito della separazione dalla moglie dopo più di vent’anni di matrimonio. Questi problemi di salute mentale si sono poi uniti ad un'altra sfida: l'angina, un dolore al torace causato da una scarsa ossigenazione del cuore. Fassari ha descritto la sua lotta contro la malattia come un'esperienza molto difficile, arrivando ad affermare di sentirsi come se qualcosa lo stesse divorando dall'interno. Fassari descriveva così la sua esperienza: «Stavo male, non riuscivo a fare le cose di tutti i giorni.

Amendola: «Sarai sempre mio fratello»

«Sarai per sempre mio fratello»: Claudio Amendola piange la morte di Antonello Fassari, l'attore con cui ha condiviso l'avventura dei Cesaroni e non solo. «Sapevamo che questa serie nuova sarebbe stata dedicata a lui perchè ci era nota la malattia bastarda che lo aveva colpito, ma non eravamo preparati alla notizia. Per me è un pezzo di vita che va via, è dura anche parlare - dice commosso all'Ansa - mi aspetto che stia borbottando da qualche parte lassù