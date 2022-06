Antonello Venditti visita a sorpresa il liceo Giulio Cesare. VIDEO

Roma - «Eravamo trentaquattro, quelli della terza E...». Basta l’incipit del brano canticchiato dal vivo - l’inno ha attraversato molte generazioni accomunate dal rito di passaggio dall’adolescenza all’età adulta - a scatenare il boato. Tifo da stadio, mercoledì mattina, al liceo Giulio Cesare di corso Trieste per la visita a sorpresa di Antonello Venditti, ex studente dell’istituto, al quale ha dedicato la celebre canzone. Ad accoglierlo una folta platea di studenti che - prima del tradizionale rito dei gavettoni - non avrebbero potuto festeggiare meglio l’ultimo giorno di scuola. Venditti è intervenuto per un breve saluto, emozionato di fronte al pubblico che deve averlo riportato indietro nel tempo, al periodo della sua gioventù, quella di Notte prima degli esami:«Gli anni non si comprano...».

Il cantautore si è concesso una pausa dalla sessione di prove che lo vede impegnato al fianco di un altro mostro sacro della scena musicale capitolina , Francesco De Gregori: gli artisti saranno in tournée questa estate in tutta Italia e la prima tappa, il 18 giugno sarà proprio Stadio Olimpico. L’accoglienza calorosa dei ragazzi («Lei è un grande!», «Forza Roma») testimonia come artisti del suo calibro riescano a conquistare anche il pubblico più giovane grazie alla freschezza di successi senza tempo come Giulio Cesare e una discografia talmente sconfinata da saper parlare a tutti.