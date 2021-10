Antonio Banderas a Trapani per Indiana Jones

Trapani - L'attore Antonio Banderas (Malaga, 1960) è a Trapani per girare le scene del film Indiana Jones.

Una deliziosa cena al ristorante Il Moro di via Garibaldi. Antonio Banderas ha trascorso così il suo sabato sera. Assieme ad altre due persone, Banderas ha fatto tappa nel locale dei fratelli Enzo e Nicola Bandi ai quali ha poi fatto i complimenti per per la cena che aveva consumato. Allo chef ha detto: "Ti porto con me in Spagna". Ovviamente prima di congedarsi Banderas non si è sottratto al rito delle foto con il personale del ristorante, dispensando sorrisi e battute a tutto lo staff.

Maglione arancione e solito charme, Antonio Banderas è calato nel ruolo di un nuovo personaggio del quinto capitolo del franchise targato Disney.