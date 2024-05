Antonio Cirigliano, chi è il fidanzato di Angelina Mango

Angelina Mango è fidanzata da tempo con Antonio Cirigliano. La vincitrice dell'ultimo Festival di Sanremo è una delle protagoniste dell'Eurovision Song Contest 2024 a Malmö, in Svezia. Con il suo brano La Noia, la cantante rappresenta l'Italia in uno degli eventi musicali più seguiti al mondo. Ma dietro al suo successo, ce n'è un altro più intimo e personale: Angelina è anche felicemente fidanzata con Antonio Cirigliano, i due convivono assieme a Milano.



Ma chi è il giovane chitarrista Antonio Cirigliano?

Musicista di Potenza, Antonio Cirigliano non è soltanto il fidanzato di Angelina Mango, ma è anche il suo più grande fan e collega. La loro storia è iniziata con una profonda amicizia, nata dalla passione comune per la musica che li ha portati a condividere ogni aspetto della loro vita, oltreché svariati concerti insieme in giro per l'Italia (incluso il Concerto del Primo maggio dell'anno scorso). Si sono conosciuti, come spesso accade, grazie a degli amici in comune, ma ben presto si sono resi conto che quella bella amicizia era molto di più. Stanno insieme da due anni e mezzo.

Da quando hanno deciso di vivere insieme a Milano, nei pressi dei Navigli, la loro relazione è cresciuta. Angelina non ha mai nascosto l'importanza di Antonio nella sua vita, descrivendolo come una fonte di sostegno e ispirazione. "Mi ha dato la carica. Lui è la persona con la quale condivido più cose sia a livello lavorativo sia a livello personale", aveva rivelato la cantante a Tv Sorrisi e Canzoni. "Per me è davvero fondamentale. Stare lontani è difficile, però comunicare attraverso la musica è quello facciamo da sempre e lo abbiamo fatto anche in questi mesi", con riferimento al periodo di Amici di Maria De Filippi. "Mi dà tranquillità". I due sono molto riservati sui social e preferiscono tenere privata la loro quotidianità.

"La mia noia è solo gioia", ha raccontato più di recente Angelina Mango al settimanale Chi. "Non mi aspettavo tutto quello che di bello mi sta accadendo. Prima le mie canzoni erano malinconiche, poi, anche grazie all’amore, ho cambiato punto di vista". Grazie ad Antonio Cirigliano, il registro della sua musica ha virato verso tonalità solari. "La mia prima canzone felice è stata Voglia di vivere: in quel momento ho fatto lo 'switch', ho capito che volevo guardare alle cose belle perché quelle negative accadono e si fanno notare, a volte, più di quelle positive".

Angelina Mango, cosa fa a Milano

“Cammino tanto, mi piace girare per Milano senza Google Maps, chiudere il telefono, perdermi, ritrovarmi lontanissimo e dover fare chilometri per tornare a casa, guardare le persone. Ho proprio la mania di andare nei posti affollati e salutare la gente. Se sono le 8 di mattina e sto correndo tutta struccata, magari tengo gli occhiali da sole… Però ogni tanto cerco quel tipo di contatto, di affetto. L’energia che ricevo sul palco la cerco anche per strada”. […] Ho iniziato a correre, quasi tutti i giorni, e già vuol dire tanto. Cinque o sei chilometri. Mi preparo a quello che farò sul palco”.