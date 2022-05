Antonio Moriconi e Iulia Sciumè sono diventati genitori

Palermo - Antonio Moriconi, ex corteggiatore di «Uomini e Donne», e la fidanzata Iulia Sciumè, giovane di origini rumene ma da anni residente a Palermo, sono diventati genitori

La coppia ha dato alla luce la piccola Isabel, mamma e papà lo hanno annunciato attraverso Instagram. La bionda influencer e modella racconta che la figlia appena nata ha già cambiato la loro vita. «Non si può spiegare l’emozione che si può provare nel vedere venire al mondo quel piccolo esserino che per tanti mesi hai sognato ed immaginato. Adesso esiste, è lì, l’hai fatto tu ed è tutto tuo. Inspiegabile davvero, è stato tutto così forte, tutto così intenso e sono grata per averti avuto accanto per tutto il tempo Antonio Moriconi».

E anche lui, su Instagram, posta una foto dopo la nascita della piccola Isabel, davanti alla culla sottolineando che «niente al mondo può descrivere questa sensazione".

Dopo l'esperienza a Uomini e donne, Antonio Moriconi è stato tra i tentatori di «Temptation Island», è diventato maestro di scii e si è fatto spazio anche nel mondo del personal training. Poi è sbocciato l'amore con Iulia Sciumè, influencer, modella, che ha già lavorato in alcuni programmi televisivi.