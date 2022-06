Antonio Ricci, papà di Striscia La Notizia, in vacanza a Noto

Noto - Antonio Ricci (Albenga, 1950), papà del Tg satirico Striscia La Notizia, è in vacanza a Noto. E ha cenato al ristorante Il Crocifisso di Marco Baglieri. Ricci è in vacanza in Sicilia e nel sudest con la signora Silvia.

Ricci è stato il padre di trasmissioni televisive come Fantastico, il varietà del sabato sera su Rai Uno, e di programmi cult come Te la do io l'America (1981 e Te lo do io il Brasile (1984), con un giovanissimo Beppe Grillo. E' sua anche la fortunata trasmissione Paperissima.