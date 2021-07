Arancina o arancino? La catanese Levante: Hanno ragione i palermitani

Catania - "Si dice arancina perchè rappresenta una piccola arancia". Non ha dubbi Levante che avanza questa teoria, dando ragione ai palermitani, nonostante nella sua Catania lo si chiami arancino.

Una lunga diatriba quella fra arancina e arancino, che sembra essere stata risolta a favore dei palermitani in maniera inaspettata proprio da una catanese. Levante è nata a Caltagirone, in provincia di Catania appunto. La cantautrice ha esposto la sua teoria durante la presentazione su Clubhouse dei podcast «La Sicilia si sente».

Già mesi fa, in occasione della scorsa festa di Santa Lucia, anche Carmen Consoli si era espressa sul tema, spiegando la sua di teoria sul vero nome di questa specialità culinaria.

Anche per la cantante, infatti, l'arancina in quanto tonda deriva dal frutto dell'arancio, che si chiama arancia. Si era dunque mostrata d'accordo con i palermitani anche lei. Arancina da arancia, dunque femminile. Tuttavia, la Consoli non aveva del tutto negato la versione della sua Catania dove invece l'arancino, a forma piramidale, richiama l'immagine del vulcano Etna.

"Per noi donne catanesi - aveva affermato la Consoli - l'Etna è maschio, ecco perchè per noi l'arancino è maschio".