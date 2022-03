Arisa conferma l’amore con Vito Coppola in diretta tv a Domenica In. Un amore nato a Ballando con le stelle e che sembra procedere a gonfie vele

Galeotto fu Ballando con le stelle edizione 2021, quando Arisa ha incontrato per la prima volta il suo maestro di danza Vito Coppola che l'ha portata alla vittoria dello show di Rai1, ma soprattutto le ha rubato il cuore tra un passo di danza e l'altro. Da allora, i due si sono avvicinati sempre di più fino a quando, domenica scorsa, in diretta a Domenica In, Arisa e Vito Coppola hanno confermato la solidità del loro nuovo amore.

Arisa, la cantante genovese di 39 anni e il ballerino classe 1992 hanno mostrato ai fan un'affinità crescente durante il programma, che da sorrisi e sguardi complici è culminata addirittura in un bacio in diretta tv, al termine di un'esibizione molto emozionante. Di bacio in bacio, i due hanno ripetuto la scena con ancora più passione nel videoclip della canzone di Arisa, Cuore, dove ballano nella notte mentre l'artista canta: "E non ho più paura / Se sei vicino a me". Il profilo Instagram di Vito Coppola affollato di scatti insieme ad Arisa sembrava confermare la liaison, ma tra gossip e passi indietro non c'era ancora la certezza che i due condividessero un piano di vita insieme.

A dipanare tutti i dubbi ci ha pensato Mara Venier durante l'ospitata della cantante a Domenica In, andata in onda lo scorso 20 Marzo. La conduttrice ha chiesto dapprima lo status della relazione al ballerino che ha risposto: "C'è tanto affetto". Dopodiché è stato il turno di Arisa, che ha commentato con un sibillino: "Io sono fidanzata con lui, lui no ma io sì". Insomma, dalle risposte criptiche e un po' imbarazzate che hanno lasciato intendere molto più del loro significato superficiale.

D'altronde, non sempre Vito Coppola ha lesinato sulle parole, anzi, a conclusione del percorso di Ballando con le stelle, il ballerino aveva scritto una lettera piuttosto intensa ad Arisa per ringraziarla del tempo insieme: "Sei tra le persone più belle che io abbia mai conosciuto. Sei rara, così unicamente te. Sei un uragano da cui ci si lascia travolgere. Ti guardo negli occhi e ti vedo. Con queste parole vorrei solo dirti che da oggi c'è una persona in più nella tua vita, che non ha intenzione di uscirne. E non mi importa se mi stropiccerai tra le tue mani, perché è proprio lì che rimarrò. Sempre e comunque". Rileggendole oggi queste parole ci sembrano più chiare (e dolci) che mai e siamo sicure che Arisa se la stia cavando alla grande con il suo nuovo fidanzato.