Arisa è di nuovo single, ecco perché è finita con Walter Ricci

Arisa è tornata single. Per 9 mesi la cantante è stata legata a Walter Ricci e con lui sperava di mettere su famiglia, ma tra loro è finita. È stato lui, 36enne musicista jazz, a parlarne al Corriere della Sera rivelando anche i motivi che li hanno portati alla rottura. "Vogliamo concentrarci entrambi sulle nostre carriere", ha spiegato.

"Io sono in un momento importante e non voglio perdermi neanche una virgola di quel che sto vivendo. Nessuno di noi due ha una routine ed era complicato stare insieme e continuare a crescere professionalmente" ha detto Walter Ricci a proposito della fine della relazione con Arisa. Riguardo all'ipotesi di costruire una famiglia insieme ha commentato: "Quando si è molto presi si dicono certe cose… Siamo stati insieme quasi nove mesi e siamo stati molto bene. Poi ci si rende conto che è meglio fermare la barca".

Arisa e Walter Ricci si sono conosciuti per caso in aeroporto a Palermo. "È subito scoppiato qualcosa ed è incominciata una relazione" ha raccontato lui. Sono usciti allo scoperto sui social a luglio 2024, quando la cantante ha pubblicato una serie di immagini con il compagno. "Che sia solo per un giorno, un minuto, una frazione di secondo o per sempre, la felicità esiste. Trattieni la gioia dentro di te fanne una fortezza di gratitudine per i giorni di solitudine che verranno, senza" aveva scritto. Subito dopo i due erano stati paparazzati in vacanza a Maratea dal settimanale Chi, mentre si scambiavano baci ed effusioni.

Arisa ha una carriera di successo che le regala soddisfazioni, ma in amore non ha molta fortuna. A lungo ha fatto coppia con Giuseppe Anastasi ma nel 2010 hanno interrotto la loro relazione. Dal 2014 al 2016 è stata legata al suo manager, Lorenzo Zambelli. In seguito ha avuto una relazione importante con Andrea Di Carlo e sembrava a un passo dalle nozze ma, dopo un periodo di alti e bassi, si sono detti addio. Per un periodo ha avuto un flirt con il ballerino Vito Coppola ma anche tra loro non ha funzionato. La cantante, in cerca di un compagno con cui costruire un futuro, aveva posato senza veli sui social lanciando il suo messaggio tra il serio e il faceto: "Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi, max 45 anni, economicamente autosufficienti a cui piaccia solo e da matti l’organo sessuale femminile, in particolare il mio. Che voglia svegliarsi con Rosalba Pippa al mattino e aiutarla a vivere una vita piena, felice e soddisfacente, in completa armonia con Arisa, suo alter ego artistico". Poi nella sua vita è arrivato Walter Ricci e sembrava l'uomo giusto, ma anche stavolta è arrivato l'epilogo.