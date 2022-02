Arisa e Vito Coppola: il video del bacio

Un bacio di passione vera o di finzione scenica? Si propende più per la prima ipotesi guardando il video di "Cuore" in cui Arisa balla insieme a Vito Coppola, il maestro di "Ballando con le Stelle" con cui è arrivata alla vittoria nella scorsa edizione del programma di Rai 1. La collaborazione artistica tra la cantante e il ballerino sembra seguire il passo di una vera e propria storia d'amore, non del tutto ufficializzata. Nell'ultimo video ci sono però passi di danza e soprattutto un bacio che sembra "tradire" il riserbo che entrambi mantengono sul loro rapporto.

"Cuore" è uscito proprio la sera di San Valentino, festa che la cantante ha trascorso con i suoi genitori, così come ha raccontato sui social accennando anche ad un rapporto non sempre facile con la madre, ma al tempo stesso, in quello stesso post, ha ammesso che il suo cuore ha ripreso a battere.

A giudicare dall'intensità con cui bacia Coppola, con cui già durante Ballando formava una delle coppie più affiatate della gara condotta da Milly Carlucci, non ci sarebbero molti dubbi. Per Arisa forse è arrivato l'uomo giusto.