Arisa presenta il nuovo fidanzato su Instagram. Un post con tanto di foto con bacio in ascensore scatena i fan. La cantante, infatti, si mostra con il 35enne musicista jazz napoletano Walter Ricci. Scatti e video che sono accompagnati da una frase sibillina: "Mi piace pensare al vento che asciuga gli occhi mentre la nostalgia ti dà un bacio. Siamo clandestini del tempo rubato destinati al destino". Arisa sembra quindi aver ritrovato l''amore. L'ultima relazione pubblica della cantante risale al 2022, con il ballerino Vito Coppola, conosciuto a "Ballando con le stelle", talent show che hanno vinto.

"Che sia solo per un giorno, un minuto, una frazione di secondo o per sempre, la felicità esiste - scrive Arisa su Instagram - Trattieni la gioia dentro di te fanne una fortezza di gratitudine per i giorni di solitudine che verranno, senza. Stasera all’ex base nato di Bagnoli la gioia canta e suona come Dio. Accorrete numerosi voi, perché io non potrò esserci. C’è bisogno d’amore e di celebrazioni quando la bellezza è autentica".