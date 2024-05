Arisa: "Vinsi Sanremo con Sincerità, poco prima facevo l'estetista"

"Vinsi Sanremo al primo colpo, tra le Nuove Proposte, con Sincerità. Un turbine di emozioni, fino a una settimana prima facevo ancora l’estetista. Quando vogliono ferirmi mi ricordano questo, come se un’estetista non avesse cervello".

Così Arisa (Rosalba Pippa, 1982, Genova) in un'intervista al Corriere della Sera.

Baciami stupido è il nuovo singolo di Arisa («Ba-ba-ba baciami stupido/subito/un bacio fosse anche l’ultimo, giuralo») appena uscito e già tormentone. "Il brano racconta un momento perfetto tra due persone. Il bacio, che celebra l’amore in ogni sua forma, senza distinzioni di genere".

E l'annuncio di richiesta di matrimonio sui social come è andato?

"Ho ricevuto mille, anche 1.500 proposte, ho smesso di contarle. Ma in realtà non cercavo marito, era un modo per denunciare il cinismo dei rapporti che viviamo, filtrati dai social, era ironico. Io non sono soltanto Arisa, ma una donna come le altre, fatta di carne, con le stesse speranze e gli stessi sentimenti di tutti".

"Una volta mi ero lasciata con una ragazzo di cui ero molto innamorata. Ho fatto tanto sport, mi era venuto un fisico pazzesco. Lui tornò. “Ti preferisco curvy”. E in un mese ho ripreso 13 chili".

Quando faceva l'estetista non voleva andare a Sanremo. «Speravo che prendessero il mio ragazzo, che aveva scritto Sincerità. Lo amavo. Eravamo poveri ma felici, la sera suonavamo la chitarra, temevo di perdere la nostra piccola famiglia. Lui era felice per me, ma voleva pure ribadire che l’artista era lui. Avevo già notato delle sue debolezze, ho capito che sarebbe finita».

I Big furono gentili? «Tutti carinissimi. Un giorno Samuele Bersani mi disse: “Tu sei intonata dentro e fuori”. Amo cantare, le canzoni sono chiavi che aprono anche i lucchetti più blindati».

Il negozio di abiti usati a Milano

"Ho aperto un negozietto di roba usata a Milano, via di San Gregorio, ci sono anche capi miei che magari costavano tanto, però ho scelto un prezzo politico, mi piace che qualcuno possa sentirsi me»".