È arrivata Jennifer Lopez a Venezia vestita di pizzo bianco ci fa sognare

Jennifer Lopez è a Venezia in dolce compagnia di Ben Affleck: per l’arrivo al Lido sceglie l’abito di pizzo bianco che ci fa sognare

Dopo aver incantato tutti alla sfilata di Alta Moda di Dolce&Gabbana, la popstar Jennifer Lopez arriva a Venezia insieme a Ben Affleck. L’attesa per il primo red carpet insieme ora è alle stelle: per l’arrivo al Lido la cantante ha scelto un abito bon ton bianco, indossato con un paio di tacchi a spillo neri. Jennifer Lopez e Ben Affleck sono arrivati insieme, mascherina coordinata e mano nella mano, lei il giorno lui la notte, pronti per il red carpet di domani sera e per regalare ai fotografi questa nuova versione dei Bennifer.

Da quando è stata annunciata la partecipazione di Ben Affleck alla 78esima edizione del Festival del cinema di Venezia, tutti si sono chiesti: ci sarà Jennifer Lopez al suo fianco? Adesso abbiamo la conferma: sì, la popstar è arrivata a Venezia insieme al fidanzato. I due sono appena sbarcati nella città lagunare per la presentazione del film The Last Duel di Ridley Scott e lo hanno fatto in grande stile: Jennifer Lopez è scesa dal traghetto come una diva d'altri tempi, con un abito bon ton in pizzo bianco e gli occhiali da sole.



Jennifer Lopez e Ben Affleck, domani sera calcheranno il red carpet del Festival di Venezia in occasione della prima del film di Ridley Scott. Dolci sguardi in motoscafo e poi l'arrivo al Lido, Jennifer Lopez non ha ancora raggiunto il tappeto rosso ma il suo vestito di pizzo bianco ci fa già sognare la sua personalissima fiaba a lieto fine.

Jennifer Lopez sceglie un vestito bianco in pizzo semitrasparente

Per la cantante è la seconda volta a Venezia quest'estate: pochi giorni fa era in prima fila alla sfilata Alta Moda di Dolce&Gabbana, abbagliando tutti con un look regale. Per l'arrivo a Venezia invece ha scelto un look più romantico e bon ton: un abito in pizzo bianco a maniche lunghe, con un fiocco sul colletto e una gonna midi che ondeggiava a ogni passo. La linea molto semplice era esaltata solo dalla cintura sul punto vita. Ai piedi, un paio di sandali con il cinturino alla caviglia, punta trasparente e tacco vertiginoso: solo lei poteva scegliere un modello tanto audace per scendere dal traghetto.

Quello scelto da Jennifer Lopez è un vestito bianco in pizzo semitrasparente. Caratterizzato da un corpetto a camicia impreziosito da un fiocco ton su ton attorno al collo, il vestito è stretto in vita da una micro cintura in nuance nude per poi aprirsi a corolla nella gonna ampia. E la scelta cromatica? Il non-colore è l'emblema della freschezza e della leggerezza e, come sappiamo, ha anche la peculiarità di esaltare l'abbronzatura che colora la pelle nella calda stagione. Il vestito bianco anche per la moda dell'Autunno 2021 è il culto dell'essenzialità, portato all'estremo per l'assenza ( o quasi) del colore. "Considero il pizzo una delle imitazioni più belle della fantasia della natura". A dirlo era Coco Chanel, e in tutti questi anni il pizzo non ha mai perso il suo fascino. Questa stagione non si tratta solo di femminilità o di seduzione: questa magica lavorazione celebra il suo lato più artigianale mettendo in evidenza l'accurato savoir faire delle maison di moda con piccoli capolavori di tessuto che sembrano pescate dal baule della nonna, ma declinate su silhouette contemporanee come vogliono i trend del momento.

I fotografi hanno immortalato di sfuggita la coppia del momento all'arrivo al Lido: Ben Affleck, da vero gentiluomo, ha aiutato Jennifer Lopez a scendere e si è issato il borsone in spalla.

