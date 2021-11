Audemars Piguet, il Royal Oak racconta la donna contemporanea

Audemars Piguet, i nuovi segnatempo per signora della collezione Royal Oak presentano una visione caleidoscopica della donna contemporanea.

Il nuovo Royal Oak Frosten Gold Automatico da 34 millimetri risplende grazie all’esclusiva finitura dell’oro bianco sviluppata cinque anni fa in collaborazione con la designer di gioielli italiana Carolina Bucci. L’effetto scintillante è ottenuto creando innumerevoli minuscole rientranze nella superficie dell’oro con uno strumento a punta di diamante. La cassa è completata da uno sfavillante quadrante rivestito in PVD azzurro decorato “Grande Tapisserie”, con indici e lancette Royal Oak in oro bianco. In un indovinato contrasto con le finiture lucide della lunetta, delle viti, della corona e delle maglie del bracciale, con chiusura déployante AP. Il calibro 5800, automatico, e la sua massa oscillante in oro rosa possono essere ammirati attraverso il fondello in titanio con oblò in vetro zaffiro, antiriflesso. Il movimento di 10 ½ linee e 186 componenti dispone di 50 ore di riserva di carica, 29 rubini, e batte a una frequenza di 28.800 alternanze/ora.

Il nuovo Royal Oak Frosten Gold Automatico in oro bianco da 34 millimetri, caratterizzato dall’esclusiva finitura Frosten Gold, ha quadrante azzurro con motivo Grande Tapisserie, indici e lancette Royal Oak in oro bianco e bracciale serrato da fibbia déployante AP. Animato dal calibro automatico 5800 costa 50.600 euro. (Ref. 77353BC.GG.1263BC.01).