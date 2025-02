Auditel, Sanremo chiude al 72.7% (13 mln). Gli ascolti e l'audience dell'ultima serata

Sanremo - Nella serata di ieri, sabato 15 febbraio 2025, su Rai1 la finale del Festival di Sanremo vinto da Olly, in onda dalle 21:22 alle 1:59, ha intrattenuto 13.016.000 spettatori pari al 72.7% di share, preceduta da Sanremo Start visto da 13.883.000 spettatori pari al 60.5%. Nel dettaglio, la prima parte (21:22/23:30) è stata seguita da 15.590.000 spettatori pari al 68.8% e la seconda parte (23:36/1:59) da 10.695.000 spettatori pari al 78.7%.

Bene, ma non benissimo considerando che lo sconrso anno Amadeus aveva totalizzato per la quinta serata, dalle 21.27 all'01.59, 14.301.000 spettatori con il 74.1% di share.

Il confronto con gli anni precedenti

Sanremo 2025 chiude in bellezza. L'ascolto della serata conclusiva del festival, calcolato sulla total audience (oltre alle tv, anche pc, tablet e smartphone collegati in diretta), è stato di 13.427.000 spettatori con il 73,1% di share. Nella quarta serata, quella delle cover, l'ascolto era stato di 13.575.000 spettatori con il 70,8 % di share. Nella terza serata gli spettatori erano stati 10.700.000 con il 59,8% di share e nella seconda serata 11.700.000 con il 64,5% di share. Mentre la prima serata, martedì scorso, aveva raggiunto 12.600.000 spettatori e il 65,3% di share. Il confronto con i dati del passato non è immediato, perché i dati fino all'anno scorso, sono disponibili solo sulla fruizione televisiva. Ma nel 2024 l'ascolto medio della finale, calcolato sul campione Auditel delle sole tv, fu di 14.301.000 spettatori con il 74.1% di share. Nel 2023 l'ascolto medio della serata finale del festival (sempre calcolato sulle sole tv) fu di 12.256.000 spettatori con il 66% di share, nel 2022 di 13.205.000 spettatori con il 65% di share, nel 2021 di 9.970.000 spettatori con il 54.4% di share, nel 2020 di 11.477.000 spettatori con il 60.6% di share.

Dati non confrontabili

Come spiegato più volte anche da Carlo Conti, i dati non sono immediatamente confrontabili con quelli delle passate edizioni, che prendevano in considerazione solo gli ascolti televisivi. Lo scorso anno la finale di Sanremo, che aveva incoronato vincitrice Angelina Mango, è stata seguita su Rai1 (dalle 21.27 all’1.59) da una media di 14 milioni 301 mila telespettatori, pari al 74,1% di share.La prima parte della finale di Sanremo, dalle 21.27 alle 23.31, aveva ottenuto il 70.8% di share con 17 milioni 281 mila spettatori; la seconda parte, dalle 23.34 all'1.59 il 78.8% con 11 milioni 724 mila spettatori. Nel 2023 seguire l’epilogo di Sanremo 2023 e la vittoria di Marco Mengoni erano stati 12.256.000 spettatori per il 66% di share. La prima parte (21:25-23:54) ha ottenuto 14.423.000 spettatori per il 62,7% di share. E la seconda (23:58-1:59) 9.490.000 spettatori per il 73,65%. Nel 2022 l’ultima serata era stata seguita da 13 milioni 380 mila spettatori, pari al 64,9% di share. La prima parte della serata era stata seguita da 15 milioni 660 mila spettatori, con uno share del 62,1%. La seconda parte invece aveva ottenuto uno share del 72,1% con 10 milioni 153 mila spettatori. Si trattava del dato migliore da quando Amadeus ha preso le redini del festival e in generale di tutti gli altri festival dal 2000. Nel 2021 la finale era stata seguita da 10 milioni e 715 mila spettatori, pari al 53,5% di share. La prima parte della serata ha raccolto davanti al teleschermo 13 milioni e 203 mila spettatori, con il 49,9% di share. La seconda parte invece 7 milioni 730 mila persone, con il 62,5% di share. Nel 2020 invece l’ultima serata del festival di Sanremo era stata seguita da 11 milioni 476 mila spettatori, con il 60,6% di share. La prima parte della finale che vedeva Amadeus per la prima volta come direttore artistico della gara canora aveva incollato alla tv 13 milioni e 638 mila spettatori con il 56,8% di share. La seconda parte con 8 milioni e 969 mila spettatori, pari al 68,8% di share. E infine, confrontiamo gli ascolti della finale di quest’anno, che hanno sancito il ritorno di Conti al timone del festival, con le passate edizioni da lui condotte. Nel 2015 la finale fu vista da 11.692.000 persone, con uno share del 52,7%. Nel 2016 gli spettatori davanti alla tv furono 11.124.000, share al 51,1% e nel 2017 la finale fu vista da 11.908.000 persone, share del 57,1%. La serata di chiusura del Festival più vista di sempre è stata quella del 1987 con 18.300. 000 spettatori e 77,5% di share.