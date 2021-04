Audrey Hepburn: in arrivo la serie tv che narra la sua vita

(Roma)- La vita di Audrey Hepburn sarà narrata in una serie TV che promette di far parlare di sé da critica e pubblico. Un progetto a dir poco ambizioso, considerando la grandezza della diva al centro della trama. A occuparsi della stesura dello script è Jacqueline Hoyt. Un nome che è garanzia di successo, essendo una delle sceneggiatrici di maggior successo a Hollywood. Audrey Hepburn, vera e propria icona del cinema mondiale, avrà una sua serie TV!

L’abbiamo conosciuta nei panni di una principessa ribelle in Vacanze romane, poi l’abbiamo vista fare colazione davanti a una vetrina in Colazione da Tiffany, infine è stata un’elegante e seducente donna in Sabrina, ora la sua vita pre-Hollywood verrà narrata in una serie televisiva intitolata Audrey.

La serie Tv, che si propone di trasformare in finzione la vita dell’attrice prima che divenisse una delle più grandi star del cinema, è scritta dal figlio Luca Dotti e dal giornalista Luigi Spinola. La sceneggiatrice di The Good Wife, Jacqueline Hoyt, sarà la showrunner.

La Wildside, dietro il successo di «The Young Pope» e de «L'Amica Geniale», ha ribadito la volontà di realizzare uno show tratto da «Audrey at Home», best-seller di Luca Dotti, figlio dell'attrice scomparsa nel 1993

Il primo annuncio è stato dato nel dicembre 2018. Allora, la Wildside si è detta pronta a trasformare la vita di Audrey Hepburn, la donna oltre il mito, in una serie televisiva. Ma, da allora, più nulla è stato fatto. Il progetto, tratto da Audrey at Home, best-seller di Luca Dotti, ha ripreso vigore solo lo scorso mercoledì pomeriggio, quando un secondo annuncio è seguito al primo.

«Per Audrey il nostro obiettivo sarà ancora una volta quello di produrre un contenuto nato a livello locale ma rivolto a una platea mondiale.

Credo che il team creativo riunito dalla Wildside e il progetto stesso abbiano le caratteristiche ideali perché questo accada», ha dichiarato Andrea Scrosati, a capo di Fremantle Media, società produttrice della serie a venire.

Audrey, titolo scelto per lo show, dovrebbe raccontare quel che Luca Dotti, figlio dell’attrice, ha cercato di ricordare nel suo libro: una serie di dettagli privati, di sfumature umane utili a capire come e quanto esista oltre i confini tracciati dalla notorietà. La serie, che sarà prodotta dalla compagnia italiana Wildside, si allontanerà dagli anni della fama mondiale della Hepburn per concentrarsi sulla sua infanzia, sull’adolescenza e sul periodo formativo.

L’attrice, ad esempio, trascorse la sua infanzia nei Paesi Bassi sotto l’occupazione nazista nella seconda guerra mondiale e la malnutrizione che soffrì in quegli anni segnò per sempre la sua crescita fisica, dandole quella piccola figura che divenne poi il suo marchio di fabbrica. È probabile che la serie affronterà anche i suoi sogni mancati di diventare una ballerina.

La serie televisiva, della quale ancora non è stato annunciato alcun protagonista, sarà sceneggiata dalla Jacqueline Hoyt di The Good Wife.