Aurora Ramazzotti debutta alle Iene: l’annuncio su Instagram

Aurora Ramazzotti, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, ha debuttato ieri sera a Le Iene nelle vesti di inviata. La primogenita della coppia, infatti, è ufficialmente entrata nel cast del programma di Davide Parenti con un servizio registrato a Montecitorio. Le Iene, con la conduzione di Nicola Savino, programma amatissimo dal pubblico in onda su Italia 1, è tornato con una nuova edizione, tra approfondimenti, scherzi e inchieste interessanti. Tra le gradite novità della stagione, tra gli inviati ha fatto il suo debutto la giovane new entry: Aurora Ramazzotti, che per la prima volta ha vestito la divisa da “Iena”. La figlia di Michelle Hunziker ha dato una piccola anticipazione della sua presenza nel programma solo qualche ora prima della messa in onda della puntata, pubblicando un post su Instagram. Con un breve video infatti ha mostrato un cambio d’abito d’effetto, indossando la famosa divisa nera de Le Iene.

A corredo del post sul suo profilo, una didascalia che lasciava un alone di mistero sul suo ruolo nella trasmissione: “Che dite, questa divisa mi dona? Abbastanza da indossarla in tv stasera?”, ha scritto Aurora. Tantissimi i like e i commenti di amici e fan, che non hanno potuto trattenere lo stupore per questa grande novità.

Per Aurora Ramazzotti non si tratta però della prima esperienza con Le Iene: qualche mese fa era stata una delle complici del programma per uno scherzo alla madre Michelle. Nel siparietto la giovane e il fidanzato Goffredo avevano messo in scena una storia fra lui e Sara, la migliore amica. Così Michelle si era ritrovata prima a consolare la figlia, sostenendo che il fidanzato non l’avrebbe mai tradita, poi a essere testimone di un tradimento, dopo aver scoperto i due insieme in camera da letto. Chissà se la collaborazione con Le Iene sia nata proprio dopo questa esperienza.

Dopo l’avventura di X Factor, le esperienze in radio, adesso al curriculum di Aurora Ramazzotti si aggiunge questa nuova esperienza: la giovane infatti è diventata un’inviata del programma di Italia 1, debuttando con un servizio sul numero (esiguo) delle donne in parlamento nel governo Draghi.

In passato Aurora Ramazzotti è stata più volte vittima degli haters dei social, e non ha disdegnato risposte anche seccate ai danni di chi la criticava ingiustamente. La giovane però a quanto pare si è messa definitivamente alle spalle le critiche ed ora è pronta per la sua nuova carriera.