Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza: è finita la loro storia d'amore

Dopo tre anni d'amore travolgente finisce la storia tra Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. A riportarlo è il settimanale Chi nella rubrica dedicata al gossip, ma già da tempo sui social i due ragazzi non appaiono più insieme. Un'estate trascorsa a riflettori spenti. Le ultime vacanze la figlia di Eros e Michelle Hunzicker l'ha passata tra amiche e di Goffredo nessuna traccia. L’ultima post che li ritrae insieme, in una divertente versione cartoon, risale al giugno scorso, mentre è del 24 aprile la foto pubblicata da Goffredo a corredo del commento “forget the world”.

Tuttavia, in questo periodo Aurora Ramazzotti non è molto presente sui social: «Sono viva, sono tante le ragioni per cui non sono molto sui social, magari più avanti ve le dirò tutte», ha spiegato nelle scorse ore a chi si è chiesto il motivo della sua della sua assenza.

A tenerla particolarmente impegnata il programma che prossimamente la vedrà di nuovo in tv su Italia1: «Sto lavorando tantissimo», ha precisato parlando di Mystery Land evitando totalmente qualsiasi riferimento, alla sua vita sentimentale.

“Con Goffredo non è stato un colpo di fulmine – aveva svelato qualche tempo fa Aurora, parlando del fidanzato -: lo vedevo bello ma non pensavo a una storia tra noi. Ora, invece, trovo magica la totale complicità che ci lega e che non ho mai vissuto con nessun altro prima. È vero, ho poche esperienze, ma Goffredo per me è la prima vera, grande, storia d’amore – aveva aggiunto, senza nascondere la sua emozione -. Stiamo crescendo insieme e sento che sto cambiando, sto capendo molte cose. È così che succede: quando l’amore è quello giusto stai bene, è tutto semplice”.