Aurora Ramazzotti è incinta. Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti nonni

Aurora Ramazzotti è incinta del fidanzato Goffredo Cerza. Eros e Michelle Hunziker diventeranno nonni il prossimo gennaio e la gioia in famiglia è immensa.

Aurora Ramazzotti è incinta

Aurora Ramazzotti e la mamma Michelle Hunziker erano state avvistate, in Sardegna, mentre stavano acquistando un test di gravidanza. A comunicare l'indiscrezione era stato il settimanale Chi che aveva riportato lo scoop ad inizio agosto senza però poter affermare se il test servisse alla madre o alla figlia. Sempre il magazine, nel numero in edicola da domani 31 agosto, annuncia che ad essere in dolce attesa sarebbe proprio Aurora.

A confermare la notizia della dolce attesa di Aurora Ramazzotti è dunque il magazine Chi che già qualche settimana fa aveva sorpreso la ragazza in compagnia di mamma Michelle Hunziker recarsi in farmacia a chiedere un test di gravidanza. Allora non era chiaro a chi delle due servisse. Infatti, la presentatrice stava ancora con Giovanni Angiolini, il medico che per qualche mese ha preso il posto di Tomaso Trussardi dopo il divorzio. I due però si sono lasciati a fine agosto. Il magazine diretto da Alfonso Signorini ha rivelato che ad essere incinta è Aurora Ramazzotti. Dopo tante voci su presunte gravidanze, questa è la volta buona. Dunque, Aurora, dopo cinque anni di relazione con Goffredo Cerza, di professione business analyst, aspetta un bebè e diventerà mamma a gennaio.



La storia d'amore tra Aurora Ramazzotti Goffredo Cerza

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, genitori di Aurora, hanno confidato agli amici di essere felicissimi perché la famiglia ancora una volta si allarga; entrambi hanno vissuto la notizia della gravidanza con una forte emozione. In questo periodo si era vociferato anche di un ritorno di fiamma tra la conduttrice e il cantante che aveva fatto sognare i fan. Ma tale non era. Il riavvicinamento è, in realtà, frutto di questa splendida novità.

La nuova vita di Aurora Ramazzotti

Al momento nessuna altra indiscrezione è trapelata dai diretti interessati, nemmeno sui social. Anche se nelle Storie di Instagram, Aurora Ramazzotti racconta la sua tranquilla serata a casa, passata a guardare in tv Mare fuori e a gustarsi una cenetta tranquilla mentre i suoi amici si scatenano ad un concerto. Già è cambiata la vita della figlia di Eros e Michelle?

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, la loro storia d’amore

La relazione tra Aurora e Goffredo Cerza è iniziata nel 2016 ed è diventata subito qualcosa di serio, tanto che il ragazzo era sempre presente ad eventi significativi della famiglia Hunziker-Ramazzotti, come alla festa dei 40 anni di Michelle nel 2017. Goffredo trascorse poi il lockdown del 2020 a casa Trussardi per stare accanto alla fidanzata. Dopo essersi laureato in ingegneria elettronica a Roma, si è trasferito a Londra per perfezionare gli studi. Oggi è business analyst e personal trainer. Sebbene frequenti il mondo dello spettacolo a causa della relazione con Aurora, non ne ha mai preso parte.