Avanti un altro, arriva la "supplente" siciliana Viviana Vizzini

Viviana è conosciuta principalmente per aver conquistato la fascia di Miss Universo Italia nel 2020.

E Viviana Vizzini, la ventottenne di Caltanissetta, la Supplente di “Avanti un altro”!, il game show di Canale 5, condotto da Paolo Bonolis. Nel programma che va in onda nelle redi Mediaset, Viviana è approdata da pochi giorni ed interpreta il personaggio della supplente sensuale. La giovane nissena, ex Miss Universo 2020, è molto popolare sui social, il suo profilo Instagram vanta oltre 400 mila followers

Viviana Vizzini nata nel 1993, vive a Milano per motivi di lavoro ma ha origini siciliane. È molto legata ai suoi 2 fratelli di nome Simone e Giovanni e in generale a tutta la sua famiglia, in particolare al padre.

Viviana si è laureata in ragioneria e sta concludendo la laurea in scienze della comunicazione e marketing digitale presso ECampus. Oltre a studiare all’università, si dedica alla modellazione, ha modellato per diversi marchi ed è una stilista.

Si è trasferita a Milano proprio per inseguire il suo sogno di lavorare nella moda.

Come Laura Molina, anche Viviana è approdata a “Uomini e Donne” di Maria de Filippi, un dating show nel quale si cerca di formare coppie che stabiliscano una relazione sentimentale.

Viviana Vizzini ha corteggiato prima Lorenzo Riccardi, influencer, imprenditore e opinionista televisivo originario di Milano e poi Luigi Mastroianni. Il primo, si è fatto conoscere per la sua simpatia e la sua spontaneità diventando uno dei volti più amati del programma TV. Il percorso di Viviana nella trasmissione, però, finisce prima del previsto.

Ha iniziato a sfilare all’età di 16 anni, affermandosi rapidamente nel mondo della moda (ha posato per Victor Kenzo), viaggiando e scoprendo culture da tutto il mondo.