Avanti un altro! Via al casting in Sicilia, c’è pure Cicciolina VIDEO

Palermo – Sospeso per il Covid “Avanti un altro!”, il fortunato quiz televisivo di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti nel preserale, riparte ed è in cerca di nuovi aspiranti concorrenti. Tra i vari provini in corso per lo Stivale, uno è in Sicilia: a Palermo, il prossimo 13 ottobre. Per partecipare al casting occorre essere maggiorenni e inviare una e-mail all’indirizzo avantiunaltro@sdl2005.it con dati anagrafici, recapito telefonico, fotografia e la seguente liberatoria: “Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, così come da informativa Privacy presente sul sito www.sdl.tv”.

In alternativa si può compilare l’apposito form direttamente sul sito www.sdl.tv o ancora lasciare un messaggio in segreteria telefonica allo 06-62286900. Non c’è ancora una data per la prima puntata della nuova edizione 2022, ma le registrazioni con gli ospiti a Roma sono già in corso. Proprio qualche minuto fa Ilona Staller – l’ex pornostar ormai irriconoscibile e ridotta a una bambola di ceramica per gli interventi facciali - ha condiviso sul suo profilo Gb ufficiale in cui si rimira, rendendo noto che si sta dirigendo a Roma, proprio negli studi della trasmissioni Mediaset.