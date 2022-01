Balaclava: la tendenza inverno 2021

Abituati a vederlo sulle piste da sci per proteggere il viso dal freddo e dal vento, il balaclava è diventato il nuovo accessorio must have dell'inverno 2022. Con "balaclava" si intende il classico passamontagna, spesso usato per sciare, realizzato in tessuto tecnico, come quello di Nike, oppure impiegato per nascondere il viso durante le rapine inscenate nei film.



L'origine del balaclava si fa risalire alla Guerra di Crimea del 1854, quando durante la Battaglia di Balaclava le truppe britanniche avrebbero indossato il passamontagna per proteggere il volto dal freddo.



Miu Miu FW21/22



Oggi il balaclava esce dal solito contesto in cui siamo abituati a collocarlo, per diventare un accessorio di moda che può completare e accendere un look. Questa tendenza, nata forse come conseguenza della pandemia da covid-19 e dall'urgenza di proteggerci, rivela anche una necessità di nascondersi. Miu Miu lo fa sfilare nella collezione autunno inverno 2021/22 sulle montagne innevate di Cortina d'Ampezzo e al classico balaclava aggiunge un'estensione che somiglia molto alla mascherina, rimovibile grazie ai bottoni laterali.



Raf Simons FW21/22



Non solo Miu Miu, anche Raf Simons, Max Mara, Tod's, Givenchy e Jacquemus aggiungono il balaclava alle loro collezione autunno inverno 2021/22. Per alcuni di loro è un elemento che si ripropone ossessivamente nelle uscite dei look, come per Raf Simons, i cui passamontagna aderenti al volto sono tinta unita, total black oppure rosso ciliegia. Molto più spessi e combattivi quelli di Givenchy, delicati e morbidi quelli di Tod's.



Ginvechy FW21/22



Se desiderate un balaclava per ornare il vostro volto, sul mercato i passamontagna più gettonati al momento sono quelli di Loro Piana, come il modello multicolore Achillea di cashmere con motivi geometrici, quello in cashmere rigenerato di Rifò, il balaclava di cashmere riciclato di Pangaia. Immancabili, ovviamente, quelli di Miu Miu: dalla cuffia di lana vergine gialla, verde o rosa, alla cuffia di nylon matelassé rosa.



Achillea di Loro Piana