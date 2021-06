Crocs Balenciaga: la co-lab con i “tacchi”

Gli iconici zoccoli colorati in gomma, le Crocs, sono la scarpa del giorno di cui tutti tornano a parlare, perché? per la loro ultima versione, con i tacchi.

Gli iconici zoccoli colorati in sono amatissimi dagli stilisti più fashion. L'ultimo a puntare su di loro è Demna Gvasalia che li ha voluti nella sua nuova collezione in una versione very glamour

Gli zoccoli di gomma sono di tendenza, anche i più scettici ormai dovranno abituarsi all’idea. E lo confermano gli stilisti, tra i quali Demna Gvasalia, che continuano a puntare su di loro.

Non è certo la prima volta che le orrende ciabatte in gomma vengono riproposte in nuove versioni, anzi: è l’ennesima. Dopo quelle marmorizzate di Christopher Kane, quelle con pietre minerali applicate di Margiela, quelle con zeppa altissima di Balenciaga, e quelle con calzino integrato di Alife, finalmente sono arrivate le Crocs con il tacco.

Crocs e Balenciaga? Ma partiamo dall’inizio. Christopher Kane le rese couture già nella sfilata Primavera/Estate 2017, grazie a cristalli, gemme e strass. E poi, l’anno seguente, era la Primavera-estate 2018, Balenciaga le portò in passerella nelle loro varianti più colorate, alte, grazie a platform vertiginosi, e glamour, decorate da charms decisamente pop. Costavano 680 euro al paio e andarono sold-out in pochissimo tempo!

Questa primavera hanno avuto un vero boom, complici le star internazionali che le hanno indossate e mostrate sui social (da Justin Bieber a Chiara Ferragni) per non parlare delle Crocs color oro che arrivano sul red carpet degli Oscar 2021 indossate da Questlove sotto un pantalone nero.

Fino ad arrivare alla consacrazione finale di questi giorni svelata con la sfilata Primavera-estate 2022 di Balenciaga: la nuova co-lab tra i due brand.

Una sfilata ricercatissima sul web: la collezione di Demna Gvasalia per Balenciaga, intitolata Clones, infatti, era attesa da tempo. E ancor di più dal mese scorso, ovvero da quando Alessandro Michele ha presentato il nuovo capitolo di Gucci, Aria, che ha portato alla luce l’interazione tra le due case di moda.

Collezioni hackerate, che si parlano tra loro pescando l’una dall’estetica dell’altra. Un laboratorio di moda dove ha trovato spazio anche la seconda capsule firmata Crocs e Balenciaga.

Crocs Balenciaga

Le nuove it-shoes saranno disponibili due versioni: lo zoccolo con tacco stiletto e lo stivale in gomma con suola maxi. I colori? Nero, grigio o verde acceso. Sul prezzo e sulla data di uscita siamo ancora in attesa.

Non ci resta che attendere per scoprire se anche loro andranno sold-out a tempi record!