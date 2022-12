Ballando con le Stelle 2022,Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca vincono

Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca sono i vincitori di Ballando con le stelle 2022. E’ calato il sipario sulla diciassettesima edizione di Ballando con le Stelle 2022 che ha incoronato il suo vincitore

La finale di Ballando ha regalato tanti colpi di scena, ma anche scontri e diverbi in giuria. A cominciare da Selvaggia Lucarelli che è stata in diverse occasioni zittita dal pubblico in studio fino al ritiro di Gabriel Garko definito a pieno titolo “il campione di questa edizione” che ha ricevuto il Premio Giuria speciale.

Considerato da tutti – giustamente – il vincitore annunciato della vigilia della finale di Ballando con le stelle 2022, Gabriel Garko ha deciso di ritirarsi proprio all’ultima puntata a seguito dei diversi infortuni, che durante il percorso hanno messo a dura prova la partecipazione del concorrente di ballando con le Stelle 2022, il talent condotto da Milly Carlucci su Rai 1.

È Milly Carlucci che invitando Garko e Giada Lini a centro pista, dice: “Io sono qui perché, queste ultime settimane, non sono state semplici. Abbiamo cercato qualsiasi soluzione”.

Garko aggiunge: “Abbiamo provato di tutto. Ce l’abbiamo messo tutta. Quando troppo è troppo. Nel rispetto di questo programma e di tutti i miei colleghi, questa sera, mi ritiro, lascio il posto a qualcun altro. Mi dispiace tantissimo.S iamo arrivati qua con grandissima fatica e nonostante le difficoltà ce l’abbiamo messo tutta. Non posso appoggiare la gamba destra. Voglio ringraziare tutti, lo staff, la famiglia che si è creata in un altro modo”

Ballando con le Stelle vincitore 2022: il trionfo di Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca

In una sfida a tre a trionfare è stata la coppia formata da Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca che ha avuto la meglio sul secondo classificato Alessandro Egger e terza classificata Ema Stokholma. Una lunga finale quella di Ballando che ha visto scontrarsi le sei coppie finaliste:

Iva Zanicchi e Samuel Peron, Rosanna Banfi con Simone Casula, Ema Stokholma e Angelo Madonia, Gabriel Garko con Giada Lini, Alex Di Giorgio con Moreno Porcu, Alessandro Egger e Tove Villfor e Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca.

La classifica finale di Ballando con le Stelle 2022

Tutti i finalisti si sono esibiti sottoponendosi al giudizio della giuria e del pubblico da casa per poi sfidarsi in uno scontro diretto che ha visto arrivare alla fase finale Ema Stokholma e Angelo Madonia, Alessandro Egger e Tove Villfor e Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca. Non sono mancate le polemiche con Selvaggia Lucarelli che ha criticato il sistema del ripescaggio che ha permesso a Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca di tornare in gara con sole 5 puntate all’attivo.

Polemiche a parte, la gara è proseguita con l’ultima sfida, l’atto finale tra le coppie: Alessandro Egger e Tove Villfor contro Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca. Alla fine a spuntarla è stata la coppia di Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca con il 57%.

Ecco la classifica finale della finale di Ballando con le Stelle 2022:

Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca

Alessandro Egger e Tove Villfor

Ema Stokholma e Angelo Madonia

Rosanna Banfi con Simone Casula

Iva Zanicchi e Samuel Peron