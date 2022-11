Ballando con le Stelle, arriva il bacio tra Ema Stokholma e Angelo Madonia

Due parole («Love you») e un’emoticon a cuore: così il ballerino Angelo Madonia dichiara i suoi sentimenti a Ema Stockholma, con cui fa coppia in pista a Ballando con le stelle, lo show del sabato sera di Rai Uno condotto da Milly Carlucci postando una foto sui social

Ema Stokholma è una delle grandi protagoniste di questa edizione di Ballando con le Stelle, esperienza che si sta rivelando particolarmente preziosa, non solo a livello professionale. La conduttrice e speaker radiofonica si sta cimentando come ballerina nel programma di Milly Carlucci ed è tra le più apprezzate, sia dal pubblico che dai giudici in studio. A nessuno di loro è sfuggito il particolare feeling instaurato col partner di ballo, Angelo Madonia. Entrambi single al momento dell'ingresso nello show, si sono affezionati l'uno all'altra riversando il sentimento anche nel ballo, portando così in scena delle performance sempre emozionanti. La 38enne puntata dopo puntata ha trovato dei look sempre originali e perfettamente a tema con le coreografie.

Ballando con le stelle 2022, arriva il bacio tra Ema Stokholma e Angelo Madonia

La puntata del 19 novembre, insomma, è stata rivelatrice perché pare che i due si stiano frequentando già da qualche tempo, ma finora al rapporto non è mai stato dato un nome a quel rapporto così speciale, che ha sempre conquistato i fan della coppia. Prima dell’esibizione, la conduttrice radiofonica 38enne francese naturalizzata italiana (compie gli anni il prossimo 9 dicembre) ha raccontato cosa la lega al suo insegnante di ballo: «Mi imbarazzo – ha detto – perché c’è dell’amore. Posso dirlo? È imbarazzante però posso dirlo. C’è dell’amore… da parte mia c’è».

Tra il ballerino e la speaker/concorrente, all’anagrafe Morwenn Moguerou, sembra sia arrivata l’ufficialità social (su Instagram) di un sentimento che continua anche quando si spengono i riflettori. Lei la butta sul ridere: «L’ashtag è tutto» (senza la “h” ma con un’emoticon che sghignazza).

E il post ha ottenuto molti commenti entusiasti a partire dall’amica Andrea Delogu che, citando gli Zero Assoluto, risponde con questo commento: «Allora quindi è vero? È vero che ti sposerai? Ti faccio tanti tanti cari auguri e se vengo in prima fila capirai».

Alberto Matano risponde con un «Finally!!! #ecco è per me vero?», continuando a giocare sulle allusioni che avevano già lasciato presagire la nascita di un sentimento di grande complicità.